Финансисти: Една трета от месечния доход трябва да се спестява

© 170 000 нови спестяващи българи само за година – резултатите от проучването "Как спестяват българите“ 2025



Новото издание на ежегодното проучване "Как спестяват българите“ за 2025 г. отчита, че 25% от българите, или малко над 1,4 млн. души, спестяват – увеличение със 170 000 души спрямо предходната година. Проучването е проведено по поръчка на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) за втора поредна година, а данните са събрани от изследователски център "Тренд“ през септември 2025 г. Анализът е изготвен от Стоян Панчев и Макс Баклаян.



Спестяващите демонстрират по-висока дисциплина и регулярност спрямо 2024 г. Основните причини за спестяване остават свързани със спешни случаи – 64% заделят "бели пари за черни дни“, 49% посочват обща нужда от резерв, 45% спестяват за почивка и пътуване, а 33% – за здравеопазване. Средствата се използват основно за справяне с трудни моменти и покриване на неочаквани разходи, като особено изпъкват здравните нужди.



Втората група цели, посочена от спестяващите, включва покупка на техника, организиране на празненства и пътувания. Едва 9% от спестяващите насочват средствата си към дългосрочни инвестиции.



Проучването показва и груби загуби от около 150 млн. лв. годишно, които спестяващите признават, че търпят заради липса на информация и финансови познания. Наблюдава се 1/3 ръст в броя на инвестиращите в злато, въпреки че банковите продукти остават основният инструмент за спестяване. Доверието към недвижимите имоти се запазва, макар и с тенденция към лек спад, докато фокусът върху банкови инструменти се засилва.



Кампанията "Как спестяват българите“ си поставя за цел да изучи и опише спестяващите у нас – колко са, кои са, как и защо спестяват. Тя цели да разбере мотивацията им и да оцени нивото на познаване на икономическите и техническите въпроси, които стоят в основата на всяка инвеститорска дейност.



"Делът на заделяните средства се влияе от месечния доход – хората с доход над 3000 лв. са по-склонни да посочват по-големи дялове на спестявания. Според мен трябва да се спестява една трета от месечния доход, но само около 5% се включват в това правило. Нуждата на хората с доход под 3000 лв. е по-голяма да спестяват, отколкото на тези над тази граница.“, коментира Макс Баклаян.



"Резултатите от 2025 г. показват повече и по-активно спестяващи българи. Те подхождат към спестяването с повече дисциплина и регулярност спрямо миналата година, като основният фокус остава върху сигурността при спешни ситуации и здравни разходи.“, допълва Стоян Панчев.