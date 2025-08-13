ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Финансист показа касова бележка от бензиностанция на АМ "Тракия" само с един артикул
"Европейско ми е" лаконично споделя авторът на поста в социалната мрежа Фейсбук, който се казва Димитър Гетов и е специалист по международни финанси.
Под поста му обаче се разгоря интересна дискусия - дали таци цена не е твърде висока спрямо доходите на българите, или пък е съвсем нормална, имайки предвид мястото, на което се развива действието? А именно - бензиностанция, при това на аутобан.
Олеееее! Това златно капучино ли е? В Италия цените са на половината!"
Че то на летището в Букурещ е толкоз! България ми е Дубай
Толкова струва капучиното в Европа. Но заплатите..., гласят част от коментарите под снимката на касовата бележка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който мож...
12:12 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради шефските бонуси за над 2 млн. ...
12:13 / 13.08.2025
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добав...
11:45 / 13.08.2025
За мнозина в Европа жилищното настаняване сега е основна причина ...
11:16 / 13.08.2025
Митничари пресякоха контрабанда на 20 лодки за трафик на нелегалн...
10:45 / 13.08.2025
Пенсионерите ще продължат да получават същата пенсия, която са вз...
10:41 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS