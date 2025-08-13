© Google виж галерията 6.99 лева - толко ва е заплатил за едно капучино наш сънародник на бензиностанция OMV на магистрала "Тракия". Цената, както вече е модерно, е пресметната и в евро - 3.57.



"Европейско ми е" лаконично споделя авторът на поста в социалната мрежа Фейсбук, който се казва Димитър Гетов и е специалист по международни финанси.



Под поста му обаче се разгоря интересна дискусия - дали таци цена не е твърде висока спрямо доходите на българите, или пък е съвсем нормална, имайки предвид мястото, на което се развива действието? А именно - бензиностанция, при това на аутобан.



Олеееее! Това златно капучино ли е? В Италия цените са на половината!"



Че то на летището в Букурещ е толкоз! България ми е Дубай



Толкова струва капучиното в Европа. Но заплатите..., гласят част от коментарите под снимката на касовата бележка.