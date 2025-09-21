ИЗПРАТИ НОВИНА
Финансист: Индустрията на България днес е много по-висока, отколкото по времето на Тодор Живков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:56
©
"Според мен трябва да се намалят разходите, а не да се пипат данъците". Това каза финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. 

 По думите му публичната инфраструктура като ВИК, магистрали, жп гари и т.н. трябва да се изграждат с концесионери, без пари от държавата. 

"По-добре е да бъде построена и управлявана от частния сектор чрез концесия", обясни Василев. 

"Според мен индустриалното производство на България днес е много по-голямо, отколкото беше по времето на Тодор Живков. Аз съм привърженик на модерната държавна икономика", каза той. 

Той уточни, че е против вдигането на данъците. 

"Гордея се, че съм част от поколението, което докара в България едни от най-ниските данъци в Европа и в света", заяви Василев. 

"Когато се намаляваха данъците в периода 2001 - 2008 г. събирахме повече данъци. Бих искал България да е добро място за правене на бизнес, хората стават все по-малко бедни и все повече хора излизат нагоре и ние трябва да се гордеем с това нещо", обясни той. 

Относно премахването на максималния осигурителен доход Василев заяви, че е против. 

"Когато много силно увеличаваме заплати и други разходи, без да правим никакви реформи, още в първи курс по макроикономика се учи, че това автоматично вдига инфлацията. Ако разходите бяха с 15 млрд. по-малки тази година, инфлацията щеше да бъде по-ниска", каза още финансистът. 

По думите му най-високата инфлация в ЕС през последните години е в Унгария и Румъния, които не са в еврозоната. 

"В годината преди Хърватия да влезе в еврозоната по-висока инфлация имаше в България, Румъния, Унгария, Чехия и Полша. Заради това, че Източна Европа е по-бедна и по-близо до войната, инфлацията е и по-висока", обясни Василев.


Всичко е сбъркано в БОЦЕВ МАНГАЛИСТАН, "финансисти", които себестойността на чашка кафе от Вендинг машина не могат да определят са ни министри на икономиката или бивши такива, ни обясняват как сега икономиката била по-голяма от прибайтошовотовреме, хора, вие наркотиците от циганите на централна гара ли си ги купувате? Само, който не се е занимавал с истинска бизнес и предприемаческа дейност може да каже, че имаме "икономика". Нямаме икономика, имаме кражба и усвояване на еврофондове в чекмеджета, офшорки, морски хотели и празни жилищни сгради тип "ново строителство" в София и Пловдив. В България нито прибайтошовотовреме, нито сега се е произвеждало или сглобявало нещо качествено. България беше и си остана европейската Сомалия. То всъщност нямаме и държава България, тука е една задунайска територия. Последния път когато държавата България съществуваше беше в периода 1878-1944. Вече я няма.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

