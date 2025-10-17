ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Финансист: Дори в кризисни моменти пазарът на имоти намира начин да се задържи и дори да расте
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:49Коментари (1)289
©
Влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. ще се отрази върху всички сектори на икономиката – от ипотечните кредити до пазара на имоти и банковите лихви. Това коментира в ефира на "Социална мрежа“ по NOVA NEWS финансовият анализатор Иван Стойков.

Според него драстични промени в лихвените проценти по кредитите не се очакват, но все пак е възможно да настъпят известни корекции в начина на тяхното изчисляване.

"Шансовете са 70 към 30 лихвите да останат близки до сегашните нива. Ако банките продължат да базират своите лихви върху цената на привлечения ресурс – депозити и разплащателни сметки – няма причина за сериозни промени“, обясни Стойков.

След приемането на еврото банките могат да започнат да формират лихвите си върху пазарни индекси, използвани в еврозоната. Това може да доведе до леко повишение на лихвите – с около половин до един процентен пункт, посочи анализаторът.

"Ако бъде избран Euribor като основа за изчисляване на лихвата, новите кредити може да поскъпнат минимално. Но конкуренцията между банките може да запази нивата, като те намалят добавките към този индекс“, коментира Стойков.

По думите му българските банки и в момента предлагат едни от най-ниските лихви в Европа, като по-ниски има само в Малта.

"Нашата банкова система е конкурентна. Основното предизвикателство ще бъде да се запазят сегашните нива на лихвите, а не да се допусне повишение“, уточни експертът.

С влизането в еврозоната българските банки ще получат достъп до нови пазари и финансови инструменти, което ще доведе до появата на нови кредитни продукти и услуги. "Ще имаме възможност да видим нови предложения, пакетни услуги и по-богато портфолио от банкови продукти. Еврозоната отваря различни възможности – и за банките, и за клиентите“, каза още Стойков.

След приемането на еврото Българската народна банка ще следва политиките на Европейската централна банка (ЕЦБ). Това означава, че промените в основните лихвени проценти, определяни от ЕЦБ, ще влияят по-пряко и по-бързо върху българския пазар.

"БНБ ще трябва да се съобразява с общите решения. Те ще достигат до България с по-малко забавяне, но това не означава, че банките ще загубят своята автономия“, уточни финансовият анализатор.

Иван Стойков коментира и тенденциите на имотния пазар, който остава ключов индикатор за икономическите очаквания.

"От години се говори за "пукване на балона“, но то все не се случва. Дори в кризисни моменти пазарът намира начин да се задържи и дори да расте“, каза той.

Според него очакваното присъединяване към еврозоната поддържа високи цените и създава нов интерес от чуждестранни инвеститори – както физически лица, така и инвестиционни фондове.

"Ако този интерес се засили, цените няма да паднат – напротив, може да се повишат с 10–20% след влизането в еврозоната“, заяви Стойков, цитирайки резултати от скорошна дискусия по време на годишното имотное експо.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 51 мин.
+1
 
 
Т.е. както досега, ама малко по-зле... ;)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
ГЕРБ: Не е време за избори
12:53 / 17.10.2025
Росен Желязков: Не, не е време за избори
12:19 / 17.10.2025
Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът на МВ...
12:18 / 17.10.2025
Мечка с малки мечета бе заснета да се разхожда и в смолянското се...
12:18 / 17.10.2025
Брокер: В момента и купувачи, и продавачи на имоти изчакват
10:28 / 17.10.2025
Трети ден парламентът няма да работи заради липса на кворум 
10:04 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронното записване в детските градини
Разпадането на правителството “Желязков”
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: