|Финансист: Дори в кризисни моменти пазарът на имоти намира начин да се задържи и дори да расте
Според него драстични промени в лихвените проценти по кредитите не се очакват, но все пак е възможно да настъпят известни корекции в начина на тяхното изчисляване.
"Шансовете са 70 към 30 лихвите да останат близки до сегашните нива. Ако банките продължат да базират своите лихви върху цената на привлечения ресурс – депозити и разплащателни сметки – няма причина за сериозни промени“, обясни Стойков.
След приемането на еврото банките могат да започнат да формират лихвите си върху пазарни индекси, използвани в еврозоната. Това може да доведе до леко повишение на лихвите – с около половин до един процентен пункт, посочи анализаторът.
"Ако бъде избран Euribor като основа за изчисляване на лихвата, новите кредити може да поскъпнат минимално. Но конкуренцията между банките може да запази нивата, като те намалят добавките към този индекс“, коментира Стойков.
По думите му българските банки и в момента предлагат едни от най-ниските лихви в Европа, като по-ниски има само в Малта.
"Нашата банкова система е конкурентна. Основното предизвикателство ще бъде да се запазят сегашните нива на лихвите, а не да се допусне повишение“, уточни експертът.
С влизането в еврозоната българските банки ще получат достъп до нови пазари и финансови инструменти, което ще доведе до появата на нови кредитни продукти и услуги. "Ще имаме възможност да видим нови предложения, пакетни услуги и по-богато портфолио от банкови продукти. Еврозоната отваря различни възможности – и за банките, и за клиентите“, каза още Стойков.
След приемането на еврото Българската народна банка ще следва политиките на Европейската централна банка (ЕЦБ). Това означава, че промените в основните лихвени проценти, определяни от ЕЦБ, ще влияят по-пряко и по-бързо върху българския пазар.
"БНБ ще трябва да се съобразява с общите решения. Те ще достигат до България с по-малко забавяне, но това не означава, че банките ще загубят своята автономия“, уточни финансовият анализатор.
Иван Стойков коментира и тенденциите на имотния пазар, който остава ключов индикатор за икономическите очаквания.
"От години се говори за "пукване на балона“, но то все не се случва. Дори в кризисни моменти пазарът намира начин да се задържи и дори да расте“, каза той.
Според него очакваното присъединяване към еврозоната поддържа високи цените и създава нов интерес от чуждестранни инвеститори – както физически лица, така и инвестиционни фондове.
"Ако този интерес се засили, цените няма да паднат – напротив, може да се повишат с 10–20% след влизането в еврозоната“, заяви Стойков, цитирайки резултати от скорошна дискусия по време на годишното имотное експо.
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 51 мин.
+1
