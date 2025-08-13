ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Европейският модел прогнозира край на лятото след силен фронт
Какво предстои към края на месеца?
Според последните прогнози на Европейския модел – нещо, което и GFS предвиди още преди седмица – ни очаква понижение на температурите в цяла Европа заради силен студен атмосферен фронт.Този фронт идва от Скандинавия и ще бъде първото слабо полярно нахлуване за сезона. Не се очакват отрицателни температури, за да не бъде някой подведен, но се предвижда чувствително захлаждане, което за много държави, включително и за България, ще ознаменува края на лятото.
След това понижение се очаква смяна на атмосферната циркулация – температурите ще станат по-есенни, като максималните трудно ще достигат 30°C и по-скоро ще бъдат между 23 и 25°C. Разбира се, след известно успокояване на атмосферата и изграждане на нов антициклон, свързан с баричен и термичен гребен от Средиземноморието, ще има ново затопляне. Очакваното повишение на температурите в края на август и началото на септември обаче няма да е толкова силно. До края на месеца остават около 19 дни, така че прогнозите тепърва ще се уточняват, пишат колегите от Meteo Balkans.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: Банките вече не дават кредити на куцо и сакато. Има хора...
14:21 / 13.08.2025
Финансист показа касова бележка от бензиностанция на АМ "Тракия" ...
13:38 / 13.08.2025
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по ...
14:19 / 13.08.2025
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който мож...
12:12 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради шефските бонуси за над 2 млн. ...
12:13 / 13.08.2025
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добав...
11:45 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS