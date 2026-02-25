ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна
По-рано днес срещу нея беше образувано дисциплинарно производство.
EPPO отложи решението си относно подходящата санкция, тъй като предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност на функцията на европейски прокурор, не може да се изключи възможността санкцията да бъде уволнение на европейския прокурор.
Поради това европейският главен прокурор информира Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението на колегията на Европейската прокуратура, както и за становището на Дисциплинарната комисия по дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор.
В съответствие с Регламента за Европейската прокуратура, само Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор поради сериозно нарушение, по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Поради тази причина, преди да реши да приложи по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да решат дали считат за уместно да поискат освобождаване от длъжност на въпросния европейски прокурор.
Българският европейски прокурор остава временно отстранен от длъжност, докато компетентните институции не вземат окончателно решение, като възнаграждението му се удържа в съответствие с условията, предвидени в Правилника за длъжностните лица.
Засега няма да бъде публикувана допълнителна информация, уточняват от EPPO.
