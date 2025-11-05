ИЗПРАТИ НОВИНА
Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ
Автор: Илиана Пенова 13:41
©
Европейската комисия реши да удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Страната ни ще получи 439 милиона евро.

Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на Антикорупционната комисия, поясниха от Комисията.

България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап. Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.







