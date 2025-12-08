ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето с колко процента вдигат заплатите на учителите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:39Коментари (0)2454
©
юджетът за 2026-та година в сектор "Образование" няма промяна, заяви в Пазарджик министър Красимир Вълчев. В него е заложено 10-процентно увеличение на възнагражденията на неакадемичния и педагогическия персонал. 

Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата -  това се опитваме да поддържаме като консенсус през последните години, обясни той. Министърът добави, че в новия бюджет продължават старите инвестиционни програми, но средства за нови няма. 

Това, което можем да кажем за бюджета  за следващата година е, че текущите разходи са що-годе добре, но капиталовите са недостатъчни, коментира министър Вълчев. Той отбеляза, че много се надява опозицията да няма съпротива и да има отговорно поведение при гласуването на бюджета за 2026 г. Според него, ако няма бюджет това малко или много ще компрометира членството на страната ни в еврозоната.

Министър Красимир Вълчев беше на посещение в Пазарджик, където откри два нови STEM центъра - в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт и в Средно училище "Петър Берон". 

По- късно той откри STEM-кабинет и в ОУ "Св. Климент Охридски" в пловдивското село Скутаре. 

Всички дисциплини са важни, всички дисциплини дават важни умения, които правят така, че едно дете да бъде по-успешно в бъдеще. Но факт е, че имаме най-големи проблеми с мотивацията именно по математика и по природни науки.  

Той подчерта, че вече се откриват STEM центрове в по-малки, средни и големи училища и изрази убеденост, че те ще развият у учениците  важни умения като иновативност, креативност, творческо мислене, пише БНР.







