|Ето с колко процента вдигат заплатите на учителите
Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата - това се опитваме да поддържаме като консенсус през последните години, обясни той. Министърът добави, че в новия бюджет продължават старите инвестиционни програми, но средства за нови няма.
Това, което можем да кажем за бюджета за следващата година е, че текущите разходи са що-годе добре, но капиталовите са недостатъчни, коментира министър Вълчев. Той отбеляза, че много се надява опозицията да няма съпротива и да има отговорно поведение при гласуването на бюджета за 2026 г. Според него, ако няма бюджет това малко или много ще компрометира членството на страната ни в еврозоната.
Министър Красимир Вълчев беше на посещение в Пазарджик, където откри два нови STEM центъра - в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт и в Средно училище "Петър Берон".
По- късно той откри STEM-кабинет и в ОУ "Св. Климент Охридски" в пловдивското село Скутаре.
Всички дисциплини са важни, всички дисциплини дават важни умения, които правят така, че едно дете да бъде по-успешно в бъдеще. Но факт е, че имаме най-големи проблеми с мотивацията именно по математика и по природни науки.
Той подчерта, че вече се откриват STEM центрове в по-малки, средни и големи училища и изрази убеденост, че те ще развият у учениците важни умения като иновативност, креативност, творческо мислене, пише БНР.
