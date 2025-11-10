Ето къде в Южна България се намира едно от най-красивите училища у нас

© В село Рибново, община Гърмен, беше открит новият корпус на СУ "Йордан Йовков“ – едно от най-красивите училища в държавата, съобщи народният представител Георги Георгиев.



На събитието присъства министърът на образованието Красимир Вълчев, професор Атанас Семов, бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова и други официални гости.



Проектът за новия корпус започна по времето на правителството на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов.



"Това учебно заведение вече е сред най-модерните в образователната инфраструктура не само в региона, но и в страната", отбеляза депутатът Стефан Апостолов.