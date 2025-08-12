Ето къде БНБ ще обменя неограничено и безплатно левове в евро

© Българската народна банка ще обменя левове в евро неограничено във времето и без такса както в своите сгради, така и в териториалните центрове на "Дружество за касови услуги“ АД.



Точните адреси са:



София



- Централната сграда на БНБ (само за граждани) - пл. "Княз Александър I“ № 1



- Касов център на БНБ - ул. "Михаил Тенев“ № 10



- Териториално поделение гр. София - ж.к. "Овча купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16



Пловдив



- Териториално поделение гр. Пловдив - ул. "Ягодовско шосе" № 2



Бургас



- Териториално поделение гр. Бургас - ул. "Александър Велики" № 8



Варна



- Териториално поделение гр. Варна - ул. "Цариброд" № 23



Плевен



- Териториално поделение гр. Плевен - ул. "Климент Охридски" № 58 Б