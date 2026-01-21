ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето кои са изследователските висши училища в България
В момента 12 висши училища са изследователски. За седем от тях - Софийския университет "Св. Климент Охридски“, Медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническия университет - София, Химикотехнологичния и металургичен университет и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ четиригодишният срок на получения статут изтече през 2025 г. и те подновиха статута си на "изследователско виеше училище“ след оценка на актуализираните през м. ноември критерии.
В Списъка са още Медицинският университет - Плевен, Тракийският университет - Стара Загора, Русенският университет "Ангел Кънчев“, Югозападният университет "Неофит Рилски“ - Благоевград и Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“.
Статутът на изследователско виеше училище беше въведен в Закона за висшето образование през 2021 г. Той се дава за принос за развитието на важни обществени области чрез научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност на висшите училища.
