ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
На практика, при определени условия, вносен продукт може да бъде етикетиран като "Произведено в Италия“, дори ако повечето от неговите компоненти са произведени в друга държава.
Правило за последна значителна обработка
В Европейския съюз, както и в Италия, произходът на продукта се определя съгласно т. нар. правило за последната значителна обработка (правило за съществена трансформация). Това означава, че страната на произход се определя като страната, в която продуктът е претърпял последна значителна обработка, която е променила основните му характеристики, предназначение или митническа класификация, съобщава сръбското издание Kurir.
С други думи, ако компонентите са внесени от Китай, Индия или Турция и крайният продукт е произведен от тях в Италия, тоест е сглобен в краен продукт, той може да носи етикета "Произведено в Италия“, при условие че обработката действително води до нов продукт с различни свойства.
Колко обработка е достатъчна?
Количеството обработка, необходимо за даден продукт, за да "смени гражданството“, зависи от митническите разпоредби за конкретна категория стоки. В текстила например кроенето и шиенето на дрехи от вносни платове се счита за достатъчна обработка.
Що се отнася до храните, правилата са по-строги - простото преопаковане в Италия по принцип не дава право на етикет "Произведено в Италия“.
Често се използва и критерият за добавена стойност: ако поне 45-50 процента от стойността на даден продукт произхожда от Италия, той може да носи този етикет.
Сива зона и злоупотреби
Въпреки че правилата съществуват, на практика се случва производителите да използват "сивите зони“ на закона.
Например, готовите продукти от Азия могат да бъдат само частично завършени в Италия, да се добавят декоративни елементи, да се сменят копчета или да се пришият ципове и след това крайният продукт да се продава като "Произведено в Италия“.
Това е особено изразено в индустрии като мода, обувки, мебели и храни, където марката с "италиански произход“ има огромна пазарна стойност, пише businessnovinite. Подобна практика може да доведе до подвеждане на потребителите, но формално е законна, ако обработката отговаря на минималните условия, предписани от митническия кодекс на ЕС.
Етикет "Произведено в Италия“
"Произведено в Италия“ не винаги означава, че целият продукт е произведен в Италия от местни материали. Според европейските правила е достатъчно последната значителна обработка да е извършена в тази страна. Това оставя място за законни, но понякога противоречиви практики, които могат да накарат потребителите да повярват, че купуват изцяло италиански продукт, когато това не е така.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който мож...
12:12 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради шефските бонуси за над 2 млн. ...
12:13 / 13.08.2025
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добав...
11:45 / 13.08.2025
За мнозина в Европа жилищното настаняване сега е основна причина ...
11:16 / 13.08.2025
Митничари пресякоха контрабанда на 20 лодки за трафик на нелегалн...
10:45 / 13.08.2025
Пенсионерите ще продължат да получават същата пенсия, която са вз...
10:41 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS