15:44 / 28.03.2026

Грипният сезон в България е към своя край, но вниманието към инфекциозните заболявания не бива да отслабва. Това заяви епидемиологът проф. Ани Кеворкян пред NOVA News.



По думите ѝ данните показват ясно намаляване на заболеваемостта. През 12-та седмица на годината случаите на грип и остри респираторни заболявания са около 88 на 10 000 души - почти два пъти по-малко спрямо пика в началото на сезона, когато са достигали около 150 на 10 000.



В лабораторните изследвания вече не се откриват грипни вируси тип А и Б, а циркулират други сезонни причинители като респираторно-синцитиален вирус и аденовируси.



Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната. Наблюдаваните показатели - заболеваемост, разпространение и хоспитализации - са по-ниски както спрямо предходния сезон, така и в сравнение с други европейски държави.



Експертът подчерта, че точна прогноза за следващия сезон е трудно да се направи. Причината е, че грипните вируси се променят постоянно.



По-малките изменения (т.нар. антигенен дрифт) водят до сезонните вълни, докато по-големи промени, които настъпват през по-дълги периоди, могат да доведат до появата на нови щамове и дори пандемии, тъй като населението няма изграден имунитет срещу тях.



Проф. Кеворкян обърна специално внимание на имунизациите при бременни, като подчерта, че темата все още среща съпротива в България.



По думите ѝ в световен мащаб практиката е утвърдена от десетилетия. Още през 60-те години в САЩ са въведени препоръки за ваксинация на бременни срещу грип заради по-високия риск от усложнения.



Днес препоръките включват имунизации не само срещу грип, но и срещу коклюш; респираторно-синцитиален вирус и COVID-19.



У нас вече има конкретни стъпки - ваксинацията срещу коклюш в последния триместър на бременността е въведена като целева мярка, финансирана от държавата. Същото важи и за ваксината срещу респираторно-синцитиален вирус.



Целта е да се защити не само майката, но и новороденото, което все още не може да бъде имунизирано.



Експертният съвет по имунизации е изготвил предложение за разширяване на обхвата на противогрипната ваксинация при деца: от 6 месеца до 7 години, както и за деца с хронични заболявания до 17 години.



Целта е дори при около 20% обхват да се постигне значително ограничаване на разпространението, тъй като децата са основен преносител на вируса в семействата.



Проф. Кеворкян изрази притеснение от случаите на морбили у нас и отказа на част от родителите да ваксинират децата си.



Тя определи заболяването като "индикатор" за пропуски в имунизационния обхват. Според нея появата на морбили означава, че има групи от населението без защита и срещу други инфекции.



Морбили се предава изключително лесно по въздушно-капков път, като вирусът може да остане във въздуха до два часа. Един болен може да зарази до 18 души. Освен обрив и температура, заболяването може да доведе до тежки усложнения като пневмония, възпаление на средното ухо и енцефалит.