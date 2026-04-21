Епидемията от морбили в България вече обхваща седем области и се придвижва опасно близо до Пловдив. Общо 149 души са заболели, 87% от тях – деца. Въпреки че пловдивска област все още не е сред засегнатите, съседните Ловеч и София-град вече регистрират случаи, а експертите предупреждават, че разпространението зависи изцяло от ваксинационния обхват.

Къде е епидемията и колко близо е до Пловдив

Епицентърът е във Враца със 114 болни – цели 78,08 случая на 100 000 души население. Случаи има и в Плевен (19), Ловеч (11), София-град (2), Габрово (1), Монтана (1) и София-област (1).

За Пловдив ключовите данни са две: засегнатите области са концентрирани в северозападна и централна България, но вече има заболели в София-град – голям транспортен хъб с ежедневен поток от и към Пловдив. Това прави локалния ваксинационен обхват единствената реална бариера пред разпространението на юг.

87% от болните са деца - какво означава това за пловдивските родители

От общо 149 заболели, 129 са деца. 81 от тях изобщо не са били ваксинирани – или защото не са достигнали възрастта за имунизация, или по други причини. Още при 9 случая имунизационният статус е неизвестен.

Тройната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (MMR) се прилага в България по имунизационен календар на 13-месечна възраст, с реимунизация в 12-годишна възраст. Деца под 13 месеца са практически незащитени и разчитат на колективния имунитет около тях – а той работи само при покритие над 95%.

Почти 20 000 ваксини за спиране на огнището

От началото на епидемията здравните власти са приложили 19 585 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола в страната – една от най-мащабните спешни имунизационни кампании през последните години. Целта е да се прекъсне верижното заразяване, преди огнището да премине границите на засегнатите области.

Какво да направи родителят в Пловдив още днес

Три конкретни стъпки, които всеки родител в областта може да предприеме веднага:

Провери здравната книжка на детето – дали е получило MMR ваксина на 13 месеца и реимунизация на 12 години.

Ако има пропусната доза, обърни се към личния лекар – безплатна е и се поставя във всяка общопрактикуваща практика.

При съмнителни симптоми (висока температура, обрив, хрема, кашлица, зачервени очи) – не води детето на преглед без предварително обаждане, за да не се зарази в чакалнята.