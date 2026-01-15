ИЗПРАТИ НОВИНА
Емил Нешев каза коя е основната причина за инцидентите в планините
Автор: ИА Фокус 10:44Коментари (0)259
©
Зимният сезон в планините започна с интензивни и тежки спасителни акции, като основната причина за инцидентите остава подценяването на условията и надценяването на собствените възможности от страна на туристите. Това коментира Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба на БЧК.

"В българските планини нашите анализи показват, че това са причините за инциденти – подценяване на условията и надценяване на възможностите", заяви той.

От началото на зимния сезон Планинската спасителна служба отчита висока натовареност заради тежките метеорологични условия – силен вятър, ниски температури, малко сняг и заледени терени. включително няколко сложни акции с хеликоптер само в рамките на дни.

"В рамките на два дни имахме три спасителни акции с хеликоптер. Имаше тежки ситуации, някои от които, за съжаление, завършиха фатално, но такава е действителността", допълни пред БНТ той.

Основната причина за инцидентите в българските планини остава човешкият фактор. Според директора на ПСС туристите често не отчитат реалните теренни и атмосферни условия. Комбинацията от ниски температури и силен вятър създава сериозни предпоставки за инциденти, а извънпистовото каране остава сериозен риск, особено при натрупани снежни дъски и оголени, ледени склонове.

"Това е един от основните проблеми, но бих казал, че основният проблем са хората, когато не са достатъчно подготвени за тези условия", категоричен е Нешев.

Директорът на Планинска спасителна служба на БЧК постави и въпроса за системните проблеми – липса на адекватно законодателство за доброволците, неотговаряща на реалния риск категория труд и хронично недофинансиране. По думите му това води до сериозни затруднения в намирането и задържането на подготвени кадри.


