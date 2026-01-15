ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Емил Нешев каза коя е основната причина за инцидентите в планините
"В българските планини нашите анализи показват, че това са причините за инциденти – подценяване на условията и надценяване на възможностите", заяви той.
От началото на зимния сезон Планинската спасителна служба отчита висока натовареност заради тежките метеорологични условия – силен вятър, ниски температури, малко сняг и заледени терени. включително няколко сложни акции с хеликоптер само в рамките на дни.
"В рамките на два дни имахме три спасителни акции с хеликоптер. Имаше тежки ситуации, някои от които, за съжаление, завършиха фатално, но такава е действителността", допълни пред БНТ той.
Основната причина за инцидентите в българските планини остава човешкият фактор. Според директора на ПСС туристите често не отчитат реалните теренни и атмосферни условия. Комбинацията от ниски температури и силен вятър създава сериозни предпоставки за инциденти, а извънпистовото каране остава сериозен риск, особено при натрупани снежни дъски и оголени, ледени склонове.
"Това е един от основните проблеми, но бих казал, че основният проблем са хората, когато не са достатъчно подготвени за тези условия", категоричен е Нешев.
Директорът на Планинска спасителна служба на БЧК постави и въпроса за системните проблеми – липса на адекватно законодателство за доброволците, неотговаряща на реалния риск категория труд и хронично недофинансиране. По думите му това води до сериозни затруднения в намирането и задържането на подготвени кадри.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 293
|предишна страница [ 1/49 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Управител на аптека: Около 40-50 евро е един пълен курс за лечени...
10:22 / 15.01.2026
Най-популярният брокер в България подарява апартамент в Пловдив
10:00 / 15.01.2026
НС реши: Лихвата по кредитите за студенти пада
10:03 / 15.01.2026
Сдружението за достъпна и качествена храна: До 10% от храните са ...
09:50 / 15.01.2026
Финансовият директор на най-големия частен работодател в България...
09:33 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS