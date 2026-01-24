Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски

© Актрисата Елен Колева, която в миналото беше половинка на Калин Терзийски, се сбогува с него с трогателни думи в социалните мрежи. Тя сподели общ кадър с писателя и остави емоционално послание, в което отдаде почит на духа и словото му.



"Поезията е форма на любов, която не умира заедно с тялото. Тя преминава през думите, през срещите, през Мактуб. Благодаря ти за онази любов на думите, в която смъртта няма последната дума", написа Елен Колева.



С тези редове актрисата изрази дълбоката си тъга от загубата на Калин Терзийски и подчерта, че творчеството и мисълта му ще останат живи отвъд физическото му отсъствие.