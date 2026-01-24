ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски
"Поезията е форма на любов, която не умира заедно с тялото. Тя преминава през думите, през срещите, през Мактуб. Благодаря ти за онази любов на думите, в която смъртта няма последната дума", написа Елен Колева.
С тези редове актрисата изрази дълбоката си тъга от загубата на Калин Терзийски и подчерта, че творчеството и мисълта му ще останат живи отвъд физическото му отсъствие.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. д-р Стояна Нацева постави нов световен рекорд
10:24 / 24.01.2026
Нови цени за паспорти и шофьорски книжки, въвеждат 10-годишен пас...
10:10 / 24.01.2026
Край! Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро!
09:30 / 24.01.2026
Депутат и лидер на младежкото БСП: Виждам президента като наш пар...
09:32 / 24.01.2026
Регистрираха земетресение в България рано тази сутрин
09:02 / 24.01.2026
Пием два пъти по-скъпо мляко от британците, но ето каква е средна...
09:21 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS