Цените за монтаж и баланс на автомобилни гуми в столицата се повишават осезаемо с наближаването на активния пролетен сезон. В някои сервизи услугата вече достига около 35 евро, което се превръща във все по-сериозен разход за шофьорите.Обикновено цените започват от около 8 евро на гума. В тази сума се включват монтаж, демонтаж, сваляне и качване на гумите, както и баланс. Стойността обаче зависи от размера на гумата - колкото по-голям е цолажът, толкова по-висока е цената."Говорим за монтаж, демонтаж, сваляне и качване. Цената се променя и според цолажа на гумата - колкото е по-голяма, толкова поскъпва. Може да достигне до 30 евро на гума. При максимален размер от 24 цола цената вече достига около 35 евро“, обясни пред Euronews Дилян Николов от център за гуми.Пролетта традиционно е периодът, в който шофьорите сменят зимните с летни гуми. Средната цена за смяна на четирите гуми варира в зависимост от сервиза и размера на гумите, но експертите подчертават, че процедурата не е просто формалност, а важен фактор за безопасността на пътя и стабилността на автомобила.По-изгоден вариант за водачите е гумите да бъдат монтирани на отделни джанти. В такъв случай цената на услугата може да бъде с около 30% по-ниска."Обикновено стойността за смяната е поне с 30% по-ниска. Пак се прави баланс, както и сваляне и качване, проверка и напомпване на гумите за летния сезон. Това е минималното обслужване, което трябва да се извърши“, допълва Николов.Според специалистите периодът между началото на март и началото на април е най-подходящ за смяна на гумите. Те съветват шофьорите да избират утвърдени сервизи, които работят с необходимата документация."Апелирам да се използват сервизи с добри имена, които работят с документи. Все пак става въпрос за сигурността на автомобила – правилното затягане на болтовете и прецизността са от съществено значение“, подчертава експертът.Все повече водачи обмислят и използването на гуми, подходящи за четирите сезона, вместо традиционната смяна между зимни и летни.Специалистите напомнят, че летните гуми е препоръчително да се използват до края на октомври или най-късно до средата на ноември. Съгласно закона в периода от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат с гуми с дълбочина на грайфера над 4 милиметра.