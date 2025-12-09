ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт за евтините продукти от Temu и Shein: Могат да са опасни и да доведат до онкологични заболявания
Мащабно изследване от потребителски организации от Германия, Франция, Дания и Белгия за безопасността на стоките показва, че 67 продукта, поръчани от двете платформи, не отговарят на изискванията на Европейския съюз, а над 1/4 са потенциално опасни.
"Стоките могат да са опасни заради начина, по който са изработени, от гледна точка на конструирането и проектирането им и от гледна точка на материалите, вложени в тях, и химикалите, с които са обработени при производството им или в последствие. Именно тук възникват рисковете за потребителите – завишено съдържание на различен тип химични вещества и техни съединения, които могат да доведат най-малкото до алергични реакции, но и до много по-сериозни последствия, като увреждане на вътрешни органи“, обясни Руменова.
Може да се стигне включително до онкологични заболявания, допълни тя. Евтините китайски стоки в голямата си част се оказват и много некачествени, отбеляза Габриела Руменова.
За да се гарантира съответствието на стоките с европейските стандарти, европейското законодателство изисква от търговците да осигурят свой представител на територията на държава членка на Общността, което да гарантира, че тези стоки отговарят на европейските изисквания. "Важно е да търсите такива данни в допълнителната информация за продуктите. В етикета, придружаващ тези стоки, също трябва да бъдат посочени координати за връзка с това лице. Ако липсва такава информация, тогава в общия случай трябва да се сезира Комисията за защита на потребителите, защото потребителите трудно могат да направят разлика кой продукт от коя институция в България се регулира“, поясни основателят на "Ние, потребителите“.
По думите й сигналите за евтини и опасни китайски стоки в платформата са рядкост. "Много рядко сигналите касаят безопасността на стоките. Обикновено това са случаите, в които потребителите са получили увреждане, което лесно могат да идентифицират, например алергична реакция заради съдържание на фталати в облекла и обувки. Има и случаи, в които хората сигнализират, че конструкциите са паянтови и това може да доведе до нараняване“, поясни Руменова.
В Системата за предупреждение за опасни стоки на европейския пазар Safety Gate има продукти, за които трудно може да се допусне, че са рискови. "Например бижутерия. В редица случаи е регистрирано завишено съдържание на хром, никел и други химични елементи, които водят до увреждане на репродуктивната система и до онкологични заболявания – нещо, за което не си даваме сметка“, даде пример Руменова.
