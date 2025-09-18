ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт за еврото: Този мач вече сме го играли през 1999 г.
Той поясни, че приемането на еврото само по себе си не води до повишаване на инфлацията. Въпреки това той смята, че държавата трябва да предприеме мерки срещу необосновано повишаване на цените, но в същото време да не пречи на пазара да се развива.
Ние вече имаме фиксиран курс към еврото, така че всичко е ясно. Това, което трябва да направи държавата, е да обясни на хората на един прост и достъпен език какво означава влизането ни в еврозоната, посочи Маргаритов.
На свой ред Петър Ганев от Института за пазарна икономика напомни, че ниските цени са въпрос на конкуренция, а не на държавна регулация и в този смисъл потребителите са тези, които диктуват правилата.
По думите му България не е на първо място по инфлация, а на осмо или девето.
Инфлацията у нас на годишна база е към 5%, докато в Румъния, например, е над 8%, даде за пример икономическият експерт.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1282
|предишна страница [ 1/214 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал
09:24 / 18.09.2025
Анализатори: Опозицията е разединена, няма как математически да с...
09:23 / 18.09.2025
Хотелиер: Обвинен съм, защото не давам пари за кебапчета и ракия
08:10 / 18.09.2025
Коли запречват входовете към служебния паркинг на парламента. Лен...
08:35 / 18.09.2025
Температурите тръгват нагоре
08:09 / 18.09.2025
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финан...
22:23 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS