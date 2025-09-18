ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт за еврото: Този мач вече сме го играли през 1999 г.
Автор: ИА Фокус 11:07Коментари (0)86
©
Трябва да има една нормална информационна кампания, за да може хората да разберат, че няма нищо драматично във въвеждането на еврото от догодина. Този мач вече сме го играли през 1999 г. с деноминацията на лева. Това сподели в сутрешния блок на БНТ бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов. 

Той поясни, че приемането на еврото само по себе си не води до повишаване на инфлацията. Въпреки това той смята, че държавата трябва да предприеме мерки срещу необосновано повишаване на цените, но в същото време да не пречи на пазара да се развива.

Ние вече имаме фиксиран курс към еврото, така че всичко е ясно. Това, което трябва да направи държавата, е да обясни на хората на един прост и достъпен език какво означава влизането ни в еврозоната, посочи Маргаритов.

На свой ред Петър Ганев от Института за пазарна икономика напомни, че ниските цени са въпрос на конкуренция, а не на държавна регулация и в този смисъл потребителите са тези, които диктуват правилата.

По думите му България не е на първо място по инфлация, а на осмо или девето.

Инфлацията у нас на годишна база е към 5%, докато в Румъния, например, е над 8%, даде за пример икономическият експерт.


