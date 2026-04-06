Търговците са законово задължени да подсигурят достатъчни наличности от стоките, които рекламират на промоционални цени за предстоящите Великденски празници. Експерти предупреждават, че масовата реклама на продукти, които липсват в обектите още в първите часове, може да се класифицира като нелоялна търговска практика.

Според Габриела Руменова от онлайн платформата "Ние, потребителите“, търговците трябва да планират наличностите си спрямо мащаба на рекламната кампания. Ако се рекламира по национална телевизия или с масови брошури, наличността не може да бъде само няколко символични бройки. Търговецът е длъжен да предвиди очаквания потребителски наплив спрямо размера на предлаганата отстъпка.

Често потребителите чуват оправдания като "свърши днес“ или "имаше малко бройки“. Когато това се случва системно и без обективни причини, се говори за нелоялна практика. Целта обикновено е привличане на клиента, тъй като потребителят влиза в магазина заради силно намалена цена.

При липса на промоционалния артикул, на клиента се предлага сходен, но по-неизгоден продукт (по-лошо съотношение цена-качество).

Ако рекламираната стока липсва, търговецът има няколко варианта да компенсира клиента - да осигури същата стока в разумен срок или да предложи равностойна стока при същите условия (включително чрез друг търговец).

В тези случаи потребителите могат да документират случая със снимки на рекламата и празните рафтове, да подадат жалба до управителя на магазина, а при липса на съдействие – сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП).

При доказано нарушение на търговците могат да бъдат наложени сериозни санкции и забрани за прилагане на подобни подвеждащи методи в бъдеще. Изборът на "по-неизгодна алтернатива“ е изцяло в ръцете на потребителя – експертите съветват просто да откажете покупката, ако тя не отговаря на вашите нужди.