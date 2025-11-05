ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Средната скорост е като извънземните
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:56Коментари (0)375
© NOVA
Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал. Това каза изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на NOVA.

За един месец тол системата е засякла 37 900 нарушители. От тях близо 14 000 са чужди граждани, но нито един не е санкциониран.

“Два органа отговарят за нея - затова се получава колективна безотговорност. АПИ констатира нарушението и изпраща данните на МВР. Доколкото знам, има техническо несъответствие между двете системи, вследствие на което те не си комуникират правилно", обясни той.

За месец са засечени близо 14 000 нарушители чужденци, но нито един от тях не е санкциониран

Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал. Това каза изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на “Здравей, България".

За един месец тол системата е засякла 37 900 нарушители. От тях близо 14 000 са чужди граждани, но нито един не е санкциониран.

“Два органа отговарят за нея - затова се получава колективна безотговорност. АПИ констатира нарушението и изпраща данните на МВР. Доколкото знам, има техническо несъответствие между двете системи, вследствие на което те не си комуникират правилно", обясни той.

Според него има един сериозен проблем в МВР - връчването на самите глоби. “Дори да започнат да си комуникират, не смятам, че МВР е в състояние в рамките на няколко месеца да връчи над 37 000 нарушения само за средна скорост. Много често, дори транспортна фирма, която е изрядна, повече от година може да не бъде потърсена, за да получи глобите", каза Димитров. 

По думите на Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи сме приели мярката за средната скорост, но се оказва, че тя не функционира, защото има софтуерни проблеми. “На фона на дигиталния свят, в който живеем, това звучи много несериозно", смята експертът. 

“Ние предупреждавахме, че започне ли засичането на средна скорост, ще има стотици отсечки, констатиращи нарушения. Затова МВР трябва да има административен и технически капацитет да ги обработи. В Холандия системата засича, автоматично се разпечатва и единственият ангажимент на пътния полицай е да сгъне листа и да го сложи в пощенския плик", обясни Тодоров. 

“Преди две години, когато започнаха да конфискуват автомобили на пияни и дрогирани водачи, обещаха, че ще има лаборатории за изследване на пробите за алкохол и наркотици. Такива няма и в момента хората продължават по 12 месеца да бъдат престъпници, докато излезе кръвната им проба. Ние приемаме закони, които са положителни, но не заработват заради бюрократични проблеми", смята той.

Тодоров коментира, че от тези фишове биха влезли милиони левове в държавния бюджет и е необяснимо защо никой не разрешава проблема.


Още по темата: общо новини по темата: 42
03.11.2025 Над 40% от засечените за средна скорост са чужденци, но все още няма глоби
31.10.2025 Нови отсечки измерват средната скорост
30.10.2025 Интерактивна карта показва всички участъци с контрол на средната скорост
24.10.2025 Тол камерите дебнат в нови 6 отсечки
21.10.2025 Още 4 отсечки ще зачитат за средната ни скорост
08.10.2025 Два абсолютни антирекорда за скорост са регистрирани до Пловдив
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Около 5–6 хиляди лева на месец може да си докара един таксиметров...
11:54 / 05.11.2025
Почина заместник-министърът на спорта
11:52 / 05.11.2025
Касовият апарат е единственото нещо, което държи НАП в миналото
11:29 / 05.11.2025
Президентът наложи вето
10:55 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:55 / 05.11.2025
Промяна в посоката на вятъра вдига температурите за уикенда
10:16 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: