Експерт: Собствениците на имоти получават реални обезщетения за загуби само чрез застраховка

© Собствениците на имоти в зоните на наводненията по Южното Черноморие трябва да се ориентират внимателно при застраховането на домовете си. Това посъветва в ефира на БНР Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на застрахователите, коментирайки бедствието в курортното селище "Елените“.



Наводненията в курортното селище причиниха сериозни разрушения и предстои оценка на щетите и възстановяване на имотите. Ситуацията постави на дневен ред културата на застраховане на имотите в България.



Колчакова обясни стъпките, които трябва да предприемат собствениците на застраховани имоти:



"Първо трябва да се обадят на застрахователя си. Във всеки застрахователен договор е описано какво трябва да направи застрахованият при настъпване на рисково събитие. Дори ако договорът е недостъпен или е унищожен при наводнението, хората не трябва да се притесняват. Застрахователите проявяват разбиране при масови бедствия. Дори ако сроковете за предявяване на претенции са изтекли, никой застраховател няма да откаже разглеждане на претенцията.“



След като пострадалите имат достъп до домовете си, те трябва да уведомят застрахователя и да заведат претенция. При малки щети оглед може да не се извършва, но при масови поражения, като в "Елените“, застрахователите ще направят оценка на щетите.



"При масови случаи застрахователите нямат достатъчно вещи лица, за да посетят веднага всички пострадали. Ще се наложи търпение. След като застрахователят вземе решение за обезщетение, то се превежда по банковата сметка на клиента в срок от 14 дни“, уточни Колчакова.



Въпреки глобалния ръст на застраховките заради климатичните промени и природните бедствия, в България интересът към тях остава нисък. Според Колчакова след бедствия има кратък период с по-засилен интерес, но след това той спада.



Причините за това са комплексни – включително недостатъчна репутация на застрахователите и масовото убеждение, че "застрахователите не плащат“.



"Всъщност те са единствените, които плащат“, добавя тя.



Държавата предоставя временна социална помощ, но реалните обезщетения за загуби се получават само чрез застраховка.



Колчакова подчерта, че всяка застраховка покрива природни бедствия и пожар, но различните полици имат различни покрития. Например земетресение, кражби, грабежи или вандализъм не са винаги включени и изискват отделни клаузи.



"Не винаги полицата е за сумата колкото струва имуществото. Много често хората купуват евтини полици, без да си дават сметка, че при тях обезщетението е по-ниско. Когато се сключва полица, е добре гражданинът да провери всички покрития и да се увери, че те отговарят на стойността на имота и очакваното обезщетение при настъпване на събитие.“



Експертът призова собствениците на имоти да подхождат отговорно към застраховането и да не се ориентират единствено по цената на полицата, а по реалните нужди и рискове за имота им.