ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Пълномаслените млека са по-полезни от обезмаслените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:25Коментари (0)185
©
В деня на Свети Валентин и Трифон Зарезан, кардиологът проф. Сотир Марчев гостува в предаването "Събуди се“, за да анализира връзката между емоциите, науката и физическото здраве. В разговора той разкри как любовта влияе на човешкия организъм и защо социалната подкрепа е от решаващо значение за дълголетието.

Проф. Марчев поясни, че макар сърцето да е символ на любовта, процесът започва в мозъка. "Когато се влюбим, хипоталамусът отделя адреналин и норадреналин, което води до разтупкване на сърцето“, обясни той. Според него науката потвърждава съществуването на любовта от пръв поглед, тъй като хората са способни да се ориентират за човека срещу себе си за по-малко от 7 секунди. Това привличане не е само физическо, а е свързано с откриването на споделен светоглед и субективен свят.

Кардиологът цитира научна статистика, обхващаща над 10 000 анкетирани лица. Данните показват, че средностатистически хората се влюбват страстно два пъти в живота си. Проучването разкрива още, че 14% от хората никога не са изпитвали това чувство, докато 8% твърдят, че са се влюбвали четири или повече пъти.

"Любовта, приятелството и близките социални контакти имат огромно значение за това дали ще се разболеем от сърдечносъдово заболяване и дали ще оцелеем след него“, подчерта проф. Марчев. Той даде пример с практиката в болниците, където задължителен въпрос при изписване на пациент с инфаркт е: "Има ли кой да ви вземе?“.

Кардиологът отбеляза интересна разлика между половете - при мъжете най-честата подкрепа идва от съпругата, дъщерята или майката, които често са инициатори на профилактичните прегледи. При жените водеща е подкрепата от приятелки, сестри или дъщери. Проф. Марчев предупреди, че токсичните взаимоотношения и хроничният стрес имат обратен ефект и влошават здравето.

В контекста на Голямата задушница, проф. Марчев цитира Алберт Айнщайн, според когото идеята, че сме отделни индивиди, е "оптическа илюзия“. "Ние всъщност сме един автобус, в който пътуват всички наши предци“, каза кардиологът. Той обясни, че освен гените чрез ДНК, ние приемаме и екстремните емоции на предците си чрез РНК молекулите. Според него единствено любовта е способна да "изтрие“ натрупаните в подсъзнанието травми от минали поколения.

Накрая професорът сподели и актуални медицински препоръки за храненето. Той посочи, че новите научни доказателства определят пълномаслените млека като по-полезни от обезмаслените. Също така отбеляза, че яйцата са отлична закуска, тъй като холестеролът в храната има слаба връзка с нивата на холестерол в кръвта.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
В Деня на влюбените: В Бургас кръщават червеи на бившите си гадже...
10:20 / 14.02.2026
Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има с...
10:08 / 14.02.2026
Появи се подозрителен бус, собственост на НПО-то на Калушев
09:45 / 14.02.2026
Любов, рози, признания и цени: Колко често подарява цветя българс...
09:53 / 14.02.2026
Съдебният медик по случая "Петрохан": С два изстрела може да има ...
09:51 / 14.02.2026
Катастрофа на АМ "Тракия", полиция е на място
09:39 / 14.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
09:02 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха двама, измъчвали животни в Свищовско
Три трупа са открити в хижа
Трифон Зарезан и Свети Валентин 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: