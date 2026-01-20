ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експертът изрази надежда, че в периода между двете четения в НС разумът ще надделее и този законопроект няма да мине.
"Всички се надяваме, че ще надделее здравият разум", подчерта и изпълнителният директор на сдружение "Храни и напитки България“ Яна Стратиева.
По думите ѝ твърдението, че някъде съществува работеща такава практика, абсолютно не отговаря на истината. "Никъде, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига. Никъде няма и вариант, при който на всеки три месеца държавата да котира цени на определени стоки и услуги. По времето на социализма имаше подобни практики, но тогава държавата дотираше производството", подчерта Стратиева.
Според Райков "златната среда може да се намери по един-единствен начин, а именно, когато държавата спре да се меси в частните отношения и определянето на цени и надценки". "Потребителите могат много добре сами да абсорбират или не съответните цени. И да преценят дали определен производител е адкватен и може да продава продукта си на тези цени", обясни той.
"За да имаме по-ниски цени, държавата трябва да се съсредоточи върху функцията си да стимулира бизнеса да произвежда повече. Само когато повишим нашата производителност на труда, ще имаме по-ниски цени. А тази производителност е сред най-ниските в Европа, и заплатите ни ще са сред най-ниските. Само стимулирането и създаването на благоприятни условия за бизнеса, тоест освобождаването от административен натиск, ще доведе до подобрение на ситуацията", категорична е Стратиева.
Тя обясни, че когато се произвежда повече, себестойността на продукта пада. "И освен това, когато един пазар е залят с дадена стока, няма как да държиш цената висока, защото клиентът ще си я купи от съседния магазин", подчерта тя.
