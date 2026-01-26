ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Купувачите са готови да направят компромис с квадратурата, но не и с локацията или сградата
По думите на Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на една от най-големите агенции за недвижими имоти в страната, още самият разговор за влизането на България в еврозоната е изиграл ключова роля за ръста на търсенето:
"Още когато започнахме да говорим за еврозоната, това породи голямо търсене сред купувачите. В предходните две години имаше значителен брой сделки и значителен ръст на цените. Сякаш самото влизане в еврозоната донесе успокояване и баланс на пазара".
С тази оценка се съгласи и Петър Мастиков, главен анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции. Според него истинският пик на покупките е бил още през 2022–2023 г., когато високата инфлация е тласнала много хора към имотите като "сигурно убежище“ за спестяванията им.
"Тогава започнаха големите панически покупки, а от началото на 2025 г. наблюдаваме как те постепенно вървят към своя край“, посочи Мастиков.
По отношение на цените Тенекеджиева подчерта, че 2025 г. е била година с изключително силно поскъпване:
"В някои райони ръстът надхвърли 20%. В момента обаче търсенето спрямо миналия януари е с около 25% по-ниско.“
Същевременно през последните месеци на 2025 г. се отчита увеличение на предлагането с около 20%, което според нея се дължи и на инвеститорите, закупили имоти с цел препродажба, които вече активно излизат на пазара.
Според Петър Мастиков и през тази година основното предлагане остава концентрирано в двустайни и тристайни апартаменти. Наред с това обаче се засилва интересът към по-големи жилища:
"Наблюдаваме нарастващо търсене на четиристайни, петстайни апартаменти и къщи. Това е естествен резултат от повишаването на доходите и жизнения стандарт – хората търсят по-качествен начин на обитаване.“
Силна остава и активността при ваканционните имоти, особено по Южното Черноморие. По данни на Мастиков ръстът при новото ваканционно строителство е близо 90%.
"Стартираха близо 400 хил. кв. м нови ваканционни проекти, като по-голямата част са концентрирани в района на Бургас, Свети Влас, Созопол и Несебър. В Несебър вече има повече сделки, отколкото в самия град Бургас.“
И двамата експерти са предпазливи в прогнозите си за поевтиняване. Според Тенекеджиева реален спад в цените може да се очаква едва след осезаемо намаление на броя на сделките:
"По-скоро си представям 2026 г. като година с лек спад в сделките, но с продължаващ, макар и по-умерен, ръст на цените.“
Тя допълни, че купувачите все по-често търсят повече стаи, но са готови да направят компромис с квадратурата, не и с локацията или типа сграда.
Нараства и интересът към квартали с интензивно ново строителство – т.нар. "бъдещи квартали“. Според Тенекеджиева това е продиктувано от ясна нагласа сред купувачите:
"Искам да ми е ново, искам никой да не е живял в това жилище.“
Именно затова районите с активно строителство в София и големите градове остават сред най-привлекателните за покупка.
