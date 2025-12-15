Експерт: Двигателите с вътрешно горене лека-полека приключват своя живот

© Възможността за отмяна на забраната за дизелови и бензинови автомобили от 2035 г. представлява значителна промяна в стратегическите планове на европейската автомобилна индустрия. Идеята за пълно ограничение на двигателите с вътрешно горене се смяташе за крайна, а новото предложение цели да предостави на европейските производители шанс да се адаптират в условията на силна конкуренция с китайските компании. Това заяви Илия Левков в предаването "Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.



Продажбите на електрически автомобили следват интересни тенденции. Според Левков, преди няколко месеца заканата на бившия президент Тръмп за прекратяване на субсидиите за електромобили предизвика ръст в търсенето. "Връщането обратно към дизелови и бензинови автомобили ще даде глътка въздух на последните мохикани да излязат от ‘зоната на здрача’“, коментира той.



Левков подчерта, че двигателите с вътрешно горене са достигнали своя максимум и електрическото задвижване няма реална алтернатива. В Европа се наблюдават добри инициативи от компании като Volkswagen, но високите производствени разходи правят континента неконкурентоспособен спрямо Китай. "Китайските производители купуват цели компании или тепърва влизат на европейския пазар с нови заводи и мрежа от дилъри и сервизи“, допълни той.



Бъдещето на автомобилите с бензинови и дизелови двигатели е обречено. Левков прогнозира, че хибридните решения ще бъдат временни. "В момента, в който бъде постигнат пробив в батериите, позволяващ пробег от 1000–1200 километра, това ще сложи край на живота на двигателите с вътрешно горене“, поясни той.



Отлагането на забраната може да забави китайската инвазия, но няма да я спре. През следващите години инвестициите ще се насочат към научноизследователска и развойна дейност, както и към оптимизация на производството на енергия. "Ще виждаме все повече и по-малки, но по-мощни електрически двигатели. Играта за двигателите с вътрешно горене е приключила“, категоричен е Левков.



В момента електрическата енергия е с нулева ставка на акциз, но в бъдеще може да се очакват промени в регулацията. Временните стимули за електромобили в различните европейски държави постепенно изчезват. В Норвегия вече няма стимули, но продажбите на електромобили продължават да растат. Подобни ребалансирания се очакват и в Германия и Франция.



Автомобилната индустрия в Европа отбелязва успешна година – както производителите, така и потребителите са доволни. Големите компании започват да обновяват автопарковете си с електромобили, а много таксиметрови компании търсят възможности за преминаване към електрическа мобилност. Това, според Левков, доказва, че електромобилите вече нямат реална алтернатива.



Той подчерта, че европейските компании трябва да предприемат спешни мерки, за да оцелеят в глобалната конкуренция. "Ако не вземат правилните решения и не преструктурират производството си, ще загубят войната“, предупреди председателят на Индустриалния клъстер "Електромобили“.