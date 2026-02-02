Експерт: Цените на имотите ще се вдигат още доста

© Влизането ни в Еврозоната не доведе до рязка промяна в търсенето на имоти, но засили няколко вече съществуващи тенденции. Финансирането става по-прозрачно и предвидимо.



Евгени Василев, който е представител на инвестиционен холдинг, заяви пред Bulgaria ON AIR, че пазарът на имоти оперира с евро от около 25 години и е много по-лесно контрилируемо от банките, а валутният риск е много по-нисък.



По думите му не се забелязват никакви резки движения и опасности за пазара на недвижими имоти.



"Някои стоки и услуги се промениха сериозно за един месец. Това носи някакво притеснение", посочи Василев и добави, че на пазара на недвижими имоти няма резки промени нагоре или надолу.



"Няма да има тези ръстове, които генерирахме в последните години. Не очаквам и спад на цените. Най-важният фактор е търсенето, то все още е много активно. Винаги е добре да се инвестира в недвижими имоти. Цените ще се вдигнат още доста. За тази година не очаквам ръст повече от 5-10%. Някои агенции дават ръст и над 10%", каза още гостът в студиото.



Все още няма толкова голямо предлагане на имоти, което да задоволи търсенето в страната ни.



Друга тенденция, която очерта Василев е, че българинът търси все по-големи жилища - тристайни и четиристайни.



Станали сме много по-взискателни спрямо качеството и местоположението на имота, заобикалящата инфраструктура. Според Евгени Василев изоставаме много откъм инфраструктура спрямо Западна Европа.



По-младите купувачи проявяват голям интерес към жилищата на зелено, желаят те да си обзаведат новия дом.



"Най-голямото предизвикателство е достъпна на жилищата. В един момент предлагането ще настигне търсенето. Доходите, ако не растат с темпа на цените на имотите, те ще станат недостъпни", предупреди експертът.



Той съобщи, че има оперативни програми в Европа, насочени към местната власт, за реализиране на цели сгради за по-достъпни имоти.



Това ще е 1% от пазара на недвижими имоти, ние ще се водим от фундаменталното търсене, отбеляза Василев.



Очакваме инвестиционни фондове от чужбина след година-две, каза за финал Евгени Василев.







