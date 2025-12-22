ИЗПРАТИ НОВИНА
"Еконт" и "Спиди" с разяснения за плащанията в евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:26
©
Еврото влиза официално в България от 1 януари 2026 г., а с това идват и конкретни промени в ежедневната работа на куриерските компании. Най-големите играчи на пазара – "Еконт“ и "Спиди“ – вече публикуваха подробни разяснения как ще се извършват плащанията, какво се променя и какво остава без промяна за клиентите.

И двете компании ще прилагат т.нар. период на двойно обращение на валутите. От 1 до 31 януари 2026 г. клиентите ще могат да се разплащат както в левове, така и в евро. След 1 февруари 2026 г. еврото ще остане единствената валута за плащане в брой и по банков път.

От "Еконт“ посочват, че през януари 2026 г. плащанията за куриерски услуги и наложен платеж ще могат да се извършват смесено с комбинация от левове и евро. Всички суми ще бъдат изписвани едновременно в двете валути.

Компанията уточнява още няколко важни детайла - при едно плащане ще се приемат до 50 броя монети в левове, докато за монетите в евро няма ограничение;

рестото и наложените платежи ще се изплащат приоритетно в евро, а 

при липса на достатъчна наличност в евро в даден офис, сумите ще се изплащат в левове.

От 1 февруари 2026 г. всички плащания в офисите на "Еконт“ ще бъдат само в евро.

С въвеждането на еврото "Еконт“ премахва таксата от 1,30 лв. за преводи в рамките на еврозоната при получаване на наложен платеж. Таксата от 10 евро за преводи към банкови сметки извън еврозоната обаче остава без промяна.

Всички действащи договори и споразумения с клиенти запазват валидността си. За пратки, изпратени през декември 2025 г. и получени през януари 2026 г., касовите бележки ще съдържат сумата в евро и левовата ѝ равностойност, изчислена по официалния курс – 1 евро = 1,95583 лв.

От "Спиди“ подчертават, че ще спазват стриктно всички законови изисквания, свързани с приемането на еврото. До 31 декември 2025 г. основна валута остава левът, като всички цени ще бъдат обозначени както в левове, така и в евро, както на сайта на компанията, така и в официалната тарифа.

След 1 януари 2026 г. всички цени ще бъдат обявявани основно в евро, а левовата стойност ще се посочва като референтна до края на 2026 г. През януари, при плащане в брой с левове, рестото ще се връща в евро.

От 1 февруари 2026 г. еврото става единствената валута за разплащане както в брой, така и по банков път.

И двете компании са категорични, че въвеждането на еврото няма да доведе до поскъпване на услугите. Превалутирането ще се извършва автоматично по официалния курс на БНБ от 1,95583 лв. за 1 евро, без закръгляване в ущърб на клиентите.

Параметрите по всички договори с клиенти остават без промяна, уверяват от "Еконт“ и "Спиди“, като целта е преходът към еврото да бъде максимално ясен, прозрачен и без сътресения за потребителите.







