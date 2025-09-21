ЗАРЕЖДАНЕ...
|Едва на 8 месеца, Ема вече е преживяла повече операции и болка, отколкото мнозина възрастни
"От прегледите по време на бременността се установи липсата на десен бъбрек, но по отношение на левия всичко беше наред. За съжаление в 30-ата седмица от бременността лекарите не успяха да видят и левия. Казаха ми, че ако детето се роди без бъбреци, няма как да оцелее", спомня си майката на детето - Карина.
Когато Ема се появява на бял свят, медиците казват на семейството, че единственият шанс пред нея е диализа до натрупване на необходимите килограми, последвана от животоспасяваща трансплантация в чужбина. Още в първите месеци бебето преминава през тежки изпитания - диализни процедури, неуспешни катетри, инфекции и многократни спешни пътувания до Турция. През април състоянието на Ема е критично.
Детето спира да уринира, вдига висока температура и течност в белите дробове. Лекарите я стабилизират, но родителите живеят в постоянен страх. На 11 август тази година най-голямата надежда става реалност - Ема получава нов бъбрек. Но радостта е кратка - отново настъпват тежки усложнения. Развиват се отоци, налагат се нови диализни процедури и престой в интензивно. Месец по-късно - чудо: бъбрекът започва да функционира.
"След трансплантацията Ема дълго време остана в реанимация, почти цял месец. Имаше много критични моменти. Проведоха се много лечения, смениха се много лекарства. Лекарите се бориха с усложнения, а ние - с безсънните нощи и страха. Но тя не се предаде. Събуди се и бъбречето й започна да работи", допълва майката на малкото момиченце, която е неотлъчно до него.
Днес, едва на осем месеца, Ема вече е преживяла повече операции и болка, отколкото мнозина възрастни. Но тя се усмихва - движи ръчички и крачета, играе с играчки и дарява близките си с първи усмивки след тежките дни.
Трансплантираният бъбрек работи, а лекарите и родителите вярват, че най-трудното е зад гърба им. Семейството е благодарно и на хилядите дарители, които успяват да съберат непосилни за тях суми и да помогнат за лечението на дъщеря им, пише "България Днес".
13:01 / 20.09.2025
