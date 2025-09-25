ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Едва 37% от месото, което консумираме, е българско
Броят на нито един вид от най-разпространените селскостопански животни не е отбелязал ръст през миналата година. Данни на Министерство на земеделието отчитат най-сериозен спад при козите. Отглеждат ги все по-малко в България и броят им вече е под 150 хил.
С 5% по-малко са станали овцете. Те още са над 1 млн., но се доближават все повече до този праг. Въпреки това, страната ни е сред първите 10 държави в ЕС по брой на отглеждани овце. Следващите най-разпространени животни у нас са свинете - 700 хил., а малко над половин милион са говедата. Биволите са най-редките животни и вече са под 20 хил. бройки.
Въпреки намалелия брой животни, са произвели над 7% повече месо в рамките на година. Всичките произведени количества месо са недостатъчни да задоволят потреблението. Едва 37% от месото, което консумираме, е българско. Родното производство се състои предимно от свинско - 75%, следва телешкото и говеждото - 16%, а агнешкото е едва 7 на сто, информира "Труд".
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 19 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: Не сме трима, петима премиери сме
10:13 / 25.09.2025
Отново километрични блокажи по АМ "Тракия" към Пловдив
10:37 / 25.09.2025
Финансист: Българските търговци копират хърватския сценарий, плав...
09:46 / 25.09.2025
ИПБ: Няма връчен нито един електронен фиш
09:42 / 25.09.2025
Спасиха мече в безпомощно състояние в реката между Смилян и Кошни...
09:46 / 25.09.2025
Автомобилен инструктор: Кандидатите за книжка трябва да дават гре...
09:14 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS