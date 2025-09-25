© Все по-малко селскостопански животни отглеждат в България и в целия ЕС. В България през миналата година над 60% от месото, което сме консумирали, не е било българско.



Броят на нито един вид от най-разпространените селскостопански животни не е отбелязал ръст през миналата година. Данни на Министерство на земеделието отчитат най-сериозен спад при козите. Отглеждат ги все по-малко в България и броят им вече е под 150 хил.



С 5% по-малко са станали овцете. Те още са над 1 млн., но се доближават все повече до този праг. Въпреки това, страната ни е сред първите 10 държави в ЕС по брой на отглеждани овце. Следващите най-разпространени животни у нас са свинете - 700 хил., а малко над половин милион са говедата. Биволите са най-редките животни и вече са под 20 хил. бройки.



Въпреки намалелия брой животни, са произвели над 7% повече месо в рамките на година. Всичките произведени количества месо са недостатъчни да задоволят потреблението. Едва 37% от месото, което консумираме, е българско. Родното производство се състои предимно от свинско - 75%, следва телешкото и говеждото - 16%, а агнешкото е едва 7 на сто, информира "Труд".



