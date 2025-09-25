ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Едва 37% от месото, което консумираме, е българско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:14Коментари (1)220
©
Все по-малко селскостопански животни отглеждат в България и в целия ЕС. В България през миналата година над 60% от месото, което сме консумирали, не е било българско.

Броят на нито един вид от най-разпространените селскостопански животни не е отбелязал ръст през миналата година. Данни на Министерство на земеделието отчитат най-сериозен спад при козите. Отглеждат ги все по-малко в България и броят им вече е под 150 хил.

С 5% по-малко са станали овцете. Те още са над 1 млн., но се доближават все повече до този праг. Въпреки това, страната ни е сред първите 10 държави в ЕС по брой на отглеждани овце. Следващите най-разпространени животни у нас са свинете - 700 хил., а малко над половин милион са говедата. Биволите са най-редките животни и вече са под 20 хил. бройки.

Въпреки намалелия брой животни, са произвели над 7% повече месо в рамките на година. Всичките произведени количества месо са недостатъчни да задоволят потреблението. Едва 37% от месото, което консумираме, е българско. Родното производство се състои предимно от свинско - 75%, следва телешкото и говеждото - 16%, а агнешкото е едва 7 на сто, информира "Труд".








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
За съжаление нормална тенденция, след като субсидиите се дават само на зърнарите
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: Не сме трима, петима премиери сме
10:13 / 25.09.2025
Отново километрични блокажи по АМ "Тракия" към Пловдив
10:37 / 25.09.2025
Финансист: Българските търговци копират хърватския сценарий, плав...
09:46 / 25.09.2025
ИПБ: Няма връчен нито един електронен фиш
09:42 / 25.09.2025
Спасиха мече в безпомощно състояние в реката между Смилян и Кошни...
09:46 / 25.09.2025
Автомобилен инструктор: Кандидатите за книжка трябва да дават гре...
09:14 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
09:08 / 24.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
51-ото Народно събрание
Футбол - други
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: