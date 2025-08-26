ЗАРЕЖДАНЕ...
|Единственият град в България, от който, ако тръгнете право на север, стигате до Гърция
Ивайловград се намира в крайните дялове на Източните Родопи по средното течение на река Арда и нейните притоци Бяла и Луда река. Той е единственият град в България, от който, отправяйки се право на север, се стига до Гърция. Намира се на 122 km от Хасково, на 102 km от Кърджали, на 56 km от Маджарово, на 61 km от Любимец, на 79 km от Харманли и на 328 km от столицата София.
Община Ивайловград е разположена в най-югоизточната част на Родопите. На изток и на юг граничи с Република Гърция, а нейни съседи на север и запад са общините Любимец, Маджарово и Крумовград.
Климатът на района е преходно-средиземноморски. Територията на общината е 820 km2 и попада изцяло в Източно-родопската физико-географска област. Релефът на региона има добре изразен нискоридов и долинен характер.
