Работник загина на място, след като бе затрупан от срутила се земна маса по време на разчистване около тръба в Бургас. Инцидентът е станал внезапно, като втори служител, намиращ се в изкопа, е успял да излезе навреме и да се спаси.Това стана ясно от поверката на "Инспекцията по труда",

Директорът Павлин Васков, внесе яснота около случая, като категорично отрече първоначалните съмнения, че мъжът е затрупан от строителна машина. По негови думи багерът на обекта е използван единствено за разчистване на свляклата се пръст в опит за по-бързо изваждане на затрупания човек. Въпреки бързата намеса на екипи на пожарната и спешна помощ, мъжът е открит без признаци на живот, пише Bulgaria On Air.

От инспекцията посочват, че по време на работата вероятно са допуснати сериозни нарушения на правилата за безопасност и укрепване на изкопа. Според Павлин Васков случаят не може да се определи като обикновен "нещастен случай“ заради видимите пропуски в организацията на дейността.

По случая е образувано досъбно производство за изясняване причините и за фаталния инцидент.