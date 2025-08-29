Един от последните регионални вестници спира своята дейност

© След близо 33 години непрекъснато издаване журналистите от "Екип 7“ обявиха, че прекратяват списването на едноименното регионално издание.



Първият брой на вестника излиза на 5 октомври 1992 г., а последният ще остане завинаги в историята като символ на свободното слово в Разград.



"Дори и най-хубавия продукт на света да правиш, ако няма къде да го продаваш – не можеш да оцелееш“, споделят журналистите от екипa.



Според тях проблемът започва преди години с навлизането на веригата "Лафка“, която измести останалите малки дистрибутори. След закриването ѝ, мрежата за разпространение на печата в страната рухна, а възстановяването ѝ се оказа почти невъзможно.



"Направихме всичко според възможностите си – продажби в квартални магазини, електронен абонамент – но това не е достатъчно“, посочват издателите.



През цялото си съществуване "Екип 7“ следваше журналистическия принцип "Фактите – свещени, коментарите – свободни“.



"Не сме лъгали, не сме премълчавали неудобните истини, не сме обслужвали нечисти интереси. Борихме се за истината, пазихме българското слово, съхранявахме традициите и културата на региона“, казват журналистите.



Вестникът е бил стартова платформа за редица млади автори, журналисти, историци и писатели, които днес вече са известни имена.



Екипът изразява благодарност към всички колеги, съмишленици и читатели:



"Поклон пред читателите за вярата и подкрепата, с които ни дарявахте през годините!“



Въпреки края на печатното издание, екипът обещава, че гласът му ще се чува и занапред чрез нови форми и платформи:



"Животът продължава. Продължава и борбата задобри каузи. Тях поне ще ги има винаги и ние няма да спрем да работим за тях.“