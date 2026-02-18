ИЗПРАТИ НОВИНА
Един от най-големите фитнеси в България попари клиентите си
Автор: Георги Кирилов 08:40Коментари (0)645
©
Един от най-големите и известни фитнеси в България попари клиентите си. Във вчерашния ден всички потребители са получили имейл, в който от фитнеси Pulse са им съобщили, че имат нововъведение - годишна такса от 20 евро.

Ето какво гласи имейлът, качваме го без редакторска намеса: 

"Здравейте,

Бихме искали да Ви напомним, че в края на месеца към месечната Ви вноска ще бъде начислена еднократната годишна такса в размер на 20 евро, за която вече Ви информирахме официално.

С настоящото съобщение целим да осигурим яснота и предвидимост, така че всеки наш клубен член да разполага с необходимата информация своевременно. Подчертаваме, че месечната Ви такса остава непроменена.

През изминалия период продължихме последователно да инвестираме в развитието на клубовете и качеството на средата, която Ви предоставяме — чрез модернизация на тренировъчните пространства, внедряване на оборудване от най-висок клас, надграждане на инфраструктурата и дигиталните услуги, както и повишаване на стандартите за комфорт и поддръжка.

Развитието на Pulse е дългосрочен ангажимент и остава наш стратегически приоритет.

Тъй като това е първото начисляване на годишната такса, като жест към нашите клубни членове предоставяме възможност за прекратяване на членството без задължителното едномесечно предизвестие до 28.02.2026 г., в случай че не желаете тя да бъде начислена.

Повече за част от проектите, които подготвяме през 2026 година, можете да прочетете тук: https://pulsefit.bg/pulse- obyavyava-masthabna- investiczionna-programai- razshiryavane-na-mrezhata-za- 2026-g/".

Факт е, че от фитнес клуба предоставят възможност на клиентите си да прекратят отношенията си с тях без предизвестие, но все пак - на фона на инфлацията и постоянното покачване на цени - тази стъпка от страна на Pulse предизвика недоволството на стотици хора.

Социалните мрежи бяха засипани от публикации, а към медията ни бяха изпратени няколко оплаквания от страна на клиенти на фитнеса.

Друга подробност е, че това е и един от най-скъпите фитнеси в България. Месечните карти стартират от 49 евро (на месец) и стигат до 690 евро за годишен абонамент. На тази база - да искат още 20 евро "годишна такса" е меко казано - смешно.







