ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Един от най-богатите българи от фармацевтичния бизнес днес става на 68
Учи в Хамбург и Виена. Завършва Немската гимназия в София. Следва (1976 – 1981) и завършва международни икономически отношения във Висшия икономически институт "Карл Маркс“ в София. През 1986 г. защитава докторска степен по икономика в Берлин.
Започва частен бизнес през 1990 г. Ръководител е на търговски представителства на европейски фирми в България в периода 1991 – 1997.
През 1998 г. участва в приватизацията на "Унифарм“ (фабрика в софийския квартал "Дървеница") и става председател на Надзорния съвет на дружеството. Участва в приватизацията на "Софарма“, чийто изпълнителен директор е от октомври 2000 г.
През ноември 2010 г. става председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с двугодишен мандат. Преизбран е за председател на КРИБ през ноември 2012 г.
Огнян Донев е председател на управителния съвет, изпълнителен директор и най-голям акционер във водещата българска фармацевтична група "Софарма". Tой я оглавява от 2000 г., като под негово ръководство тя се превръща в една от най-големите компании по капитализация на борсата в София и най-голяма по консолидирани приходи със своите 1.6 млрд. лв. за 2021 г.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Слънчево е - какво по-хубаво от това :)
преди 35 мин.
0
преди 1 ч. и 4 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Брокер: Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под ...
09:07 / 22.12.2025
Чужденец: Заплатата ми стига. В България харча около 300 лева, ос...
08:53 / 22.12.2025
Начало на депутатската ваканция: Следващото пленарно заседание е ...
08:05 / 22.12.2025
Нешка Робева: Сбогом, Бояне. Сбогом, приятелю. Обещах да дойда. Н...
08:01 / 22.12.2025
Българи с прекрасни имена празнуват днес
08:04 / 22.12.2025
Облачно и мъгливо в понеделник, ще има и валежи от дъжд
07:55 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS