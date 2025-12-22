ИЗПРАТИ НОВИНА
Един от най-богатите българи от фармацевтичния бизнес днес става на 68
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56
© Димитър Кьосемарлиев
Огнян Иванов Донев е български бизнесмен. Роден е в Белград на 22 декември 1957 г. Баща му Иван Донев е дългогодишен външнотърговски служител, работи в страната и чужбина.

Учи в Хамбург и Виена. Завършва Немската гимназия в София. Следва (1976 – 1981) и завършва международни икономически отношения във Висшия икономически институт "Карл Маркс“ в София. През 1986 г. защитава докторска степен по икономика в Берлин.

Започва частен бизнес през 1990 г. Ръководител е на търговски представителства на европейски фирми в България в периода 1991 – 1997.

През 1998 г. участва в приватизацията на "Унифарм“ (фабрика в софийския квартал "Дървеница") и става председател на Надзорния съвет на дружеството. Участва в приватизацията на "Софарма“, чийто изпълнителен директор е от октомври 2000 г.

През ноември 2010 г. става председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с двугодишен мандат. Преизбран е за председател на КРИБ през ноември 2012 г.

Огнян Донев е председател на управителния съвет, изпълнителен директор и най-голям акционер във водещата българска фармацевтична група "Софарма". Tой я оглавява от 2000 г., като под негово ръководство тя се превръща в една от най-големите компании по капитализация на борсата в София и най-голяма по консолидирани приходи със своите 1.6 млрд. лв. за 2021 г.







Bird
Слънчево е - какво по-хубаво от това :)
преди 35 мин.
0
 
 
И то беше обвиняем но както се казва блага сума желлезни врати отваря.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

