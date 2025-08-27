ИЗПРАТИ НОВИНА
Един бюджетен климатик за 700 лева може да ви струва много повече в дългосрочен план
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:37Коментари (0)92
С края на лятото и наближаването на отоплителния сезон темата за по-ниските сметки за енергия отново излиза на преден план за българските домакинства. Именно затова асоциация "Активни потребители“ стартира второто издание на своята кампания за колективна покупка на енергоефективни климатици. Инициативата дава възможност на всеки да се сдобие с висок клас уред с отстъпка до 370 лева и включен професионален монтаж, а участието започва с напълно безплатна и необвързваща регистрация.

Асоциацията за първи път реализира подобна кампания през 2023 г. след анализ на пазарните тенденции и трудностите, пред които са изправени потребителите. Високите цени на енергията и нарастващата енергийна бедност поставят много семейства пред изпитание, а огромното разнообразие от модели често обърква хората и ги кара да взимат компромисни решения. Затова организацията избра подхода на колективната покупка – механизъм, който позволява на стотици домакинства да обединят интересите си и да получат достъп до доказано качествени уреди на значително по-ниска цена.

Фокусът върху климатиците не е случаен. Съвременните модели са едно от най-ефективните и икономични решения за отопление, като едновременно с това служат и за охлаждане през летните месеци. Според експертите инвестицията в качествен климатик се изплаща за едва две до три години благодарение на сериозните спестявания от сметки за ток.

Често потребителите не осъзнават, че един бюджетен климатик за 700 лева може да им струва много повече в дългосрочен план заради високата консумация на ток и по-краткия живот. Нашите тестове показват, че разликата в сметките между модел от висок клас и евтин вариант може да достигне над 200 лева само за един отоплителен сезон. Нашата цел е да разбием този мит и да покажем, че правилният избор е инвестицията в качество, а чрез колективната покупка правим тази инвестиция много по-достъпна.

За да гарантира надеждност и ефективност, асоциацията заедно със свои международни партньори е тествала близо 40 модела в специализирани лаборатории. В крайна сметка са подбрани само шест уреда, които покриват най-високите критерии за енергийна ефективност, ниско ниво на шум, бързина на отопление и удобство при употреба. Така всяко домакинство, което се включи в кампанията, може да бъде сигурно, че избира уред с реална добавена стойност и дългосрочни икономии.

Ползите за потребителите идват в две посоки – директна финансова отстъпка и устойчиво намаляване на разходите за енергия. От една страна, колективната покупка осигурява по-ниска цена и безплатен монтаж, който сам по себе си е значителен разход. От друга, благодарение на високата енергийна ефективност, домакинствата могат да спестят над 200 лева всяка зима от сметки за ток.

Организаторите подчертават, че регистрацията на сайта на кампанията www.obstapokupka.online е напълно безплатна и необвързваща. Тя единствено дава възможност на потребителите да разгледат договорените модели и цени и сами да решат дали да се възползват. Кампанията е активна до 31 октомври 2025 г., а за повече информация всеки може да се свърже с асоциацията на телефон +359 882955139.







