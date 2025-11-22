ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Един български град реши: Санкции от 300 до 500 лв. за учениците, които пушат
На пълнолетните се налагат глоби, а десетки деца отиват в педагогическа стая.
При първи нарушения санкцията е от 300 до 500 лв. При повторни санкцията се увеличава. Акцията е на общинската администрация, полицията и регионалната здравна инспекция.
"Голяма част от нас са били свидетели за това как учениците се събират на групички и пушат, а особено тревожни са и тенденциите в последно време. Информация достига до нас за това, че все повече вредни вещества се разпространяват на различни локации и ние знаем, че един порок води до друг порок", коментира пред Bulgaria ON AIR секретарят на община Стара Загора Николай Диков.
"На проверките, които сме направили до този етап, вече има 10 непълнолетни лица, които отиват в Детска педагогическа стая и има три пълнолетни лица, на които са съставени съответно констативни протоколи и в последствие актове по Закона за здравето", обясни той.
"По време на проверката аз останах доста изумен от всички тези хора, които изведнъж се появиха. Поискаха ми личен документ и след като го подадох ми съобщиха, че това е проверка. Мисля, че площите на училището са само където се намира то, а не целият му район", сподели младеж.
"Ние ще продължим със съвместните проверки с другите институции, за да постигнем все пак някакво намаляване на процента тютюнопушене в района на училищата и да опазим здравето и живота на децата ни", категорична е началникът на отдел "Държавен здравен контрол" при РЗИ Стара Загора Миглена Илиева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мика Зайкова: Дошло е време всеки да плаща върху това, което полу...
11:47 / 22.11.2025
Животновъдка: Искаме да бъдем в по-малките магазини, а не в голем...
10:40 / 22.11.2025
Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–30...
11:00 / 22.11.2025
Мишо е само на 11 години, но вече издаде първата си книга
10:24 / 22.11.2025
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пран...
09:50 / 22.11.2025
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за ...
09:48 / 22.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS