ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Джамбазки: Изхвърлянето на патриотичните произведения от учебниците граничи с национално предателство
Резултатът от това осакатяване на националната памет го виждаме всеки ден в новините, допълни той. "Това е абсолютно безотговорна и предателска политика, чиито резултати и катастрофични плодове берем и днес. Това е резултат от взривяването на националното образование през националната история и през българския език и литература. Ако някой мисли, че това е просто някаква параноя, нека да погледне знанията на учениците по български език и литература и история през последните 10 години на матурите и на изпитите във висшите учебни заведения. Това е нерадостна картинка“, смята Джамбазки.
Промените в учебното съдържание според него се правят заради чуждо влияние върху българското образование. "Отдавна се работи с най-различни неправителствени организации, финансирани по линия на чужди фондации и по линия на най-различни турски лобистки фирми, които просто искат да заметат тази тема. Най-вероятно ще чуем поредните глупашки доводи и обяснения колко трудно е на децата, как не могат да се справят“, коментира бившият евродепутат.
Ангел Джамбазки отбеляза, че в общественото пространство липсва информация за промените в учебните програми в средното образование и поради тази причина той ще изиска такава по Закона за достъп до обществена информация. "Когато получа отговорите, ще формираме някакъв обществен натиск, който би трябвало да се използва. Нашата политическа администрация винаги отстъпва, когато види насреща си организиран, справедлив отпор“, добави той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и ...
15:44 / 04.09.2025
ГДБОП: Задържан е сърбин за трафик на марихуана за милиони през Г...
15:16 / 04.09.2025
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!
14:42 / 04.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септе...
14:17 / 04.09.2025
Работник е пострадал при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Каза...
13:47 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS