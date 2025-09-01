ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно
Не трябва да се забравя и, че България се е ангажирала да увеличи разходите си за отбрана в следващите години от 2 на 5%. Това, според Дянков, означава по 10 млрд. лв. разходи по това перо годишно. И дори Европейската комисия да позволи изключването на част от тях от формалното правилото за дефицита, реално това ще е недостиг на средства, които ще трябва да се намерят отнякъде – или с повече приходи, или със заеми, както е сега.
Разбира се правителството веднага ще каже, че в никакъв случай не иска да вдига данъците. Само че на тях им предстои първо да излезе истината за дефицита, която оставаше на заден план заради влизането в еврозоната“, казва Дянков.
Той се опасява, че съставянето на бюджета за 2026 г., от една страна, ще бъде "един огромен цирк“ заради поведението на някои опозиционни партии, които ще го използват за всякакви други неща, но и "много сериозна тема за България, защото вече 5 години ние трупаме сериозен дефицит“.
Председателят на Фискалния съвет е на мнение, че правителството първоначално ще опита да запази данъците без промяна и да вдига събираемостта. Той обаче напомни, че в Бюджет 2025 бяха заложени "абсолютно нереалистични прогнози за събираемост“.
Най-фрапиращият пример е ДДС, чиято събираемост трябва да скочи с 32% спрямо миналата година.
Данните, с които разполагаме към юни, показват, че ДДС наистина се увеличава. Това е добре, но се увеличава с 14% средно до средата на годината. Идеята, че той ще се удвои като събираемост, няма как това да стане“, категоричен е Дянков.
Той обърна внимание и на факта, че другите данъци, като корпоративния, се събират тази година доста зле. "Със сигурност няма да се покрият приходите, а за следващата година ще ни трябват още повече пари“, предупреди Дянков.
И е категоричен, че предлаганото увеличаване на социалните осигуровки на бизнеса и работещите през 2026 и 2027 г. с общо 3 пр. пункта е "най-лошата идея“, с която може да се излезе.
Тя пряко удря бизнеса и работещите българи и има най-изкривяващо отношение спрямо икономиката. През последните месеци Фискалният съвет излезе с няколко анализа, в които подчерта колко лоша е тази идея и че ако на правителството му трябват повече пари, то трябва да ги намери някъде на друго място“, каза Дянков.
Най-лесният вариант за излизане от ситуацията е вдигането на ДДС на 22%, защото този данък се събира най-лесно.
Той идва от консумацията, не от производството, така че е доста по-малко изкривяващ данък, отколкото социалните осигуровки, за които говорихме. При него събираемостта е над 90% и се събира по-лесно“, уточни бившият финансов министър.
Но Дянков е скептик, че правителството ще го направи, защото подобно круто решение трудно би намерило подкрепа в широката коалиция, управляваща страната.
