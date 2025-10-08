ИЗПРАТИ НОВИНА
Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуирани са шестима души
Автор: Луиза Транчева 14:55Коментари (0)183
© Meteo Bulgaria
Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище. От имотите са евакуирани общо шестима души, като сред тях е имало и деца, уточни за "Фокус“ кметът на Свищов Генчо Генчев. Той обясни, че хората са временно настанени в общински жилища.

Семействата сами са подали сигнал за проблема рано тази сутрин, след като са чули силни тътени.

"Незабавно реагирахме, като се отзовахме на място“, коментира Генчев.

Сред евакуираните са 60-годишна жена и 5-членно семейство.

Пропадналите къщи се намират в западната част на Свищов, като са разположени върху хълмист терен. Състоянието им е било компрометирано още преди обилните валежи, които паднаха в последните няколко дни,

"И към двата имота е проявявано безстопанствено отношение годините. Те не са поддържани, особено едната постройка, която е рухнала изцяло. При другата вероятно става въпрос за преовлацняване на почвата, тя е върху скат и земната маса е пропаднала изцяло на границата на къщата. Основите са силно преовлажнени и това е довело до проблема“, обясни още кметът.

Електрическото захранване на имотите е изключено. За кризисната ситуация са уведомени всички институции. 

Кметът Генчо Генчев обобщи и, че неспиращите вече над 2 дни валежи в района не са създали предпоставка за други тревожни ситуации.

Първоначалната информация, която дойде от града, бе за паднала подпорна стена.


