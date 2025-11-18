Две предупреждения за по-голямата част от страната ни

© Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оражев и жълт код в няколко области у нас за интензивни валежи в сряда.



Оранжер код важи за областите: София, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Перник, Кюстендил и Благоевград.



Жълт код важи за областите: Смолян, Кърджали, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Русе и Търговище.



През следващото денонощие времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи.



На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а утре през деня и в северозападните райони. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, © в югоизточните райони и северно от планините - временно силен и поривист.



Там и температурите ще останат по-високи: минималните ще са между 12° и 17°, а максималните – между 16° и 21°. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – от 7°-9° в северозападните райони до 13°-15° в югозападните. В София минималната температура ще бъде около 8°, а максималната – около 12°.