ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Две предупреждения за по-голямата част от страната ни
Оранжер код важи за областите: София, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Перник, Кюстендил и Благоевград.
Жълт код важи за областите: Смолян, Кърджали, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Русе и Търговище.
През следващото денонощие времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи.
На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а утре през деня и в северозападните райони. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен,
Там и температурите ще останат по-високи: минималните ще са между 12° и 17°, а максималните – между 16° и 21°. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – от 7°-9° в северозападните райони до 13°-15° в югозападните. В София минималната температура ще бъде около 8°, а максималната – около 12°.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гражданин: В няколко магазина ми отказаха да платя с жълти стотин...
12:59 / 18.11.2025
Отнеха книжката на шофьора, заблуден от мъглата на АМ "Тракия"
12:36 / 18.11.2025
Деница Сачева: Управляващите ще предложат коледните добавки да се...
13:00 / 18.11.2025
Търсете ЗНП, ако искате да не бъдете измамени и да сте 100% сигур...
12:25 / 18.11.2025
Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"
12:35 / 18.11.2025
Пеевски: Ще дарим декемврийските си заплати заради коледните доба...
12:26 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS