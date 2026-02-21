Две общини обявиха частично бедствено положение

© Община Гълъбово обявява частично бедствено положение заради проливните дъждове!



"Ще се постараем да обявяваме своевременно положението", обещаха от общината и добавиха, че насроченият за днес празник - Трифон Зарезан в село Обручище се отменя!



Пътят, който свързва Гълъбово със селата Искрица, Медникарово, Мъдрец, Главан, Помощник и минава през село Обручище е проходим.



В момента в село Обручище са наводнени 4 къщи и стопанският двор.



2 моста са наводнени, които са ниски на р. Соколица и р. Кумлия минаващи през село Обручище! Те са обезопасени със сигнални ленти и от там преминаването е забранено!



Нивото на реките продължава да се покачава. Към момента, язовирът в село Мъдрец не е преминал преливника.



По-рано днес частично бедствено положение за седми път от началото на годината обяви и община Ардино.