Две момичета скочиха в движение от влак, приети са в пловдивска болница

© Две момичета на 20 и 21 години са настанени в пловдивска болница, след като са скочили от пътническия влак София-Бургас, край жп гара "Клисура", научи Plovdiv24.bg. Сигналът за инцидента е получен на тел.112 около 13.30 часа. По първоначална информация момичетата са скочили през прозореца, докато влакът е бил в движение, защото са пропуснали да слязат на спирка.



20-годишното момиче е с по-сериозни наранявания.По случая е образувано досъдебно производство.



Заради инцидента движението между гарите "Клисура" и "Стряма" бе преустановено временно.