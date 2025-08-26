ЗАРЕЖДАНЕ...
|Две момичета скочиха в движение от влак, приети са в пловдивска болница
20-годишното момиче е с по-сериозни наранявания.По случая е образувано досъдебно производство.
Заради инцидента движението между гарите "Клисура" и "Стряма" бе преустановено временно.
