Две компании в Пловдивска област реализират печалби от близо половин милиард лева общо

© Пловдивска област продължава да затвърждава позициите си като един от водещите икономически центрове в страната. Данните от BEIS рейтинга за 2024 г. показват ясно кои са най-печелившите дружества в региона, като разликата между първите две и останалите е повече от категорична.



На първо място по реализирана печалба за 2024 г. застава "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – Сопот, с впечатляващ резултат от 245 млн. лв. Държавното дружество, което е ключов фактор в отбранителната индустрия, отчита изключително силна финансова година на фона на засиленото търсене в сектора.



Плътно след него, на втора позиция, се нарежда "Алкао“ ЕООД – Първомай, с печалба от 240 млн. лв. Компанията от металургичния бранш също демонстрира устойчив растеж и силни пазарни позиции.



На значително по-ниско, но все пак престижно трето място е "Електроразпределение Юг“ ЕАД – Пловдив, с отчетена печалба от 58,5 млн. лв., което потвърждава стабилността на енергийния сектор в региона.



В топ 10 на най-печелившите дружества в Пловдивска област за 2024 г. попадат:



4. "Хъс“ ООД – Пловдив – 55,5 млн. лв.



5. "ВП Брандс Интернешънъл“ АД – Пловдив – 35,7 млн. лв.



6. "ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – Пловдив – 34,2 млн. лв.



7. "Дафна Груп“ ООД – Пловдив – 33,9 млн. лв.



8. "Юпитер 05“ АД – Пловдив – 33,6 млн. лв.



9. "Комат 2“ ООД – Пловдив – 32,7 млн. лв.



10. "Хъс Инвест“ ЕАД – Пловдив – 30,5 млн. лв.



Прави впечатление, че в класацията доминират компании от индустриалния, енергийния и търговския сектор, като Пловдив отново се утвърждава като икономическо ядро с висока концентрация на успешни бизнеси.



Очакванията са и през 2025 г. регионът да запази високата си активност, особено на фона на продължаващите инвестиции и разширяването на производствени мощности.