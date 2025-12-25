ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Две компании в Пловдивска област реализират печалби от близо половин милиард лева общо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:40Коментари (0)227
©
Пловдивска област продължава да затвърждава позициите си като един от водещите икономически центрове в страната. Данните от BEIS рейтинга за 2024 г. показват ясно кои са най-печелившите дружества в региона, като разликата между първите две и останалите е повече от категорична.

На първо място по реализирана печалба за 2024 г. застава "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – Сопот, с впечатляващ резултат от 245 млн. лв. Държавното дружество, което е ключов фактор в отбранителната индустрия, отчита изключително силна финансова година на фона на засиленото търсене в сектора.

Плътно след него, на втора позиция, се нарежда "Алкао“ ЕООД – Първомай, с печалба от 240 млн. лв. Компанията от металургичния бранш също демонстрира устойчив растеж и силни пазарни позиции.

На значително по-ниско, но все пак престижно трето място е "Електроразпределение Юг“ ЕАД – Пловдив, с отчетена печалба от 58,5 млн. лв., което потвърждава стабилността на енергийния сектор в региона.

В топ 10 на най-печелившите дружества в Пловдивска област за 2024 г. попадат:

4. "Хъс“ ООД – Пловдив – 55,5 млн. лв.

5. "ВП Брандс Интернешънъл“ АД – Пловдив – 35,7 млн. лв.

6. "ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – Пловдив – 34,2 млн. лв.

7. "Дафна Груп“ ООД – Пловдив – 33,9 млн. лв.

8. "Юпитер 05“ АД – Пловдив – 33,6 млн. лв.

9. "Комат 2“ ООД – Пловдив – 32,7 млн. лв.

10. "Хъс Инвест“ ЕАД – Пловдив – 30,5 млн. лв.

Прави впечатление, че в класацията доминират компании от индустриалния, енергийния и търговския сектор, като Пловдив отново се утвърждава като икономическо ядро с висока концентрация на успешни бизнеси.

Очакванията са и през 2025 г. регионът да запази високата си активност, особено на фона на продължаващите инвестиции и разширяването на производствени мощности.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Патриарх Даниил на мирно посещение във Вселенската патриаршия
16:54 / 25.12.2025
Челен удар между две коли, има пострадали деца
17:21 / 25.12.2025
Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези д...
17:36 / 25.12.2025
Разбиха канал за трафик на оръжия през България за РСМ
15:56 / 25.12.2025
Задръстване на проход "Предела", има лед по платното за движение
15:56 / 25.12.2025
Заради еврото: Полицаи ще патрулират около банки и пощи
13:42 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
12:18 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: