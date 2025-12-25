ЗАРЕЖДАНЕ...
|Две компании в Пловдивска област реализират печалби от близо половин милиард лева общо
На първо място по реализирана печалба за 2024 г. застава "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – Сопот, с впечатляващ резултат от 245 млн. лв. Държавното дружество, което е ключов фактор в отбранителната индустрия, отчита изключително силна финансова година на фона на засиленото търсене в сектора.
Плътно след него, на втора позиция, се нарежда "Алкао“ ЕООД – Първомай, с печалба от 240 млн. лв. Компанията от металургичния бранш също демонстрира устойчив растеж и силни пазарни позиции.
На значително по-ниско, но все пак престижно трето място е "Електроразпределение Юг“ ЕАД – Пловдив, с отчетена печалба от 58,5 млн. лв., което потвърждава стабилността на енергийния сектор в региона.
В топ 10 на най-печелившите дружества в Пловдивска област за 2024 г. попадат:
4. "Хъс“ ООД – Пловдив – 55,5 млн. лв.
5. "ВП Брандс Интернешънъл“ АД – Пловдив – 35,7 млн. лв.
6. "ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – Пловдив – 34,2 млн. лв.
7. "Дафна Груп“ ООД – Пловдив – 33,9 млн. лв.
8. "Юпитер 05“ АД – Пловдив – 33,6 млн. лв.
9. "Комат 2“ ООД – Пловдив – 32,7 млн. лв.
10. "Хъс Инвест“ ЕАД – Пловдив – 30,5 млн. лв.
Прави впечатление, че в класацията доминират компании от индустриалния, енергийния и търговския сектор, като Пловдив отново се утвърждава като икономическо ядро с висока концентрация на успешни бизнеси.
Очакванията са и през 2025 г. регионът да запази високата си активност, особено на фона на продължаващите инвестиции и разширяването на производствени мощности.
