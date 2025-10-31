Двама мъже загинаха при тежки катастрофи в Смолянско за час

© I see you KAT Смолян Двама мъже загинаха при две тежки катастрофи в рамките на един час днес – край село Хвойна и по пътя Неделино – Бял извор, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Смолян, старши комисар Цветан Цанков.



Мотоциклетист е загинал след катастрофа на пътя Смолян – Пловдив, в района на чепеларското село Хвойна. Инцидентът е станал при маневра за изпреварване на прав участък. По първоначални данни, водачът на мотоциклета е бил жив при пристигането на спешните екипи, но е починал на път за болницата. Движението по основния път беше временно ограничено, докато полицията извършваше оглед на местопроизшествието.



59-годишен мъж от Кърджали е загинал при катастрофа на пътя Неделино – Бял извор. По данни на полицията, шофьорът е пътувал към Неделино, когато след местността Айвазови колиби е загубил контрол над автомобила, който се е ударил в скат и се е преобърнал по таван.



На мястото на инцидента са се отзовали преминаващи шофьори, сред които и кметът на Неделино Боян Кехайов, който е оказал първа помощ и е подал сигнал на тел. 112. При пристигането на екипа на "Спешна помощ“ е установено, че мъжът е починал.



Най-вероятната причина за инцидента е инфаркт по време на шофиране. Няма други пострадали. Тялото е транспортирано за аутопсия в МБАЛ – Кърджали.