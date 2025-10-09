ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:03Коментари (2)1623
©
Според данни на "Евронюз“, цитиращи последното проучване на "Форбс“, в България има двама милиардери – братята Георги и Кирил Домусчиеви.

Всеки от тях притежава по 2,9 млрд. долара, което ги поставя на 1347-о място в световната класация на богаташите.

Бизнес империята им, "Адванс Пропертис“, включва компании в различни сфери – ветеринарна медицина, корабоплаване и футбол. Имената им често се свързват с едни от най-значимите инвестиции у нас през последното десетилетие.

Проучване на Our World in Data показва, че Европа е дом на около една пета от всички милиардери по света. Общото богатство на тези 648 ултрабогаташи представлява между 20 и 25% от общото богатство на континента.

По данни на "Форбс“, в света има над 3 000 милиардери, чието съвкупно състояние възлиза на 16,1 трилиона долара.

Най-много милиардери живеят в САЩ (902), Китай (516) и Индия (205) – трите държави, където е концентрирана и по-голямата част от това богатство.

Най-богатият човек на планетата е Илон Мъск, роден в Южна Африка и живеещ в САЩ. През октомври 2025 г. състоянието му се изчислява на 484 млрд. долара, генерирани основно чрез компаниите "Тесла“, "СпейсЕкс“ и социалната платформа "Екс“.

На Стария континент живеят 648 милиардери и мултимилиардери. Начело е французинът Бернар Арно, собственик на модната империя LVMH, с богатство от 173 млрд. долара.

Компанията му обединява марки като "Луи Вюитон“ и "Сефора“. През 2024 г. Арно беше №1 в света, но през 2025 г. вече е на пето място.

Германия е страната с най-много милиардери в Европа – 171 души.

Най-богат сред тях е Дитер Шварц, собственикът на веригите "Лидл“ и "Кауфланд“, с лично състояние от 47 млрд. долара. Общото богатство на германските милиардери надхвърля 787 млрд. долара.

Италия е втора с 77 милиардери и общо богатство от 339 млрд. долара.

Най-богатият италианец е Джовани Фереро – човекът зад "Нутела“, "Киндер“ и "Тик-Так“, с 38,2 млрд. долара.

Великобритания заема третото място с 55 милиардери. Лидер е Майкъл Плат, шеф на хедж фонда "БлуКрест Капитъл“, който разполага с 18,8 млрд. долара.

Франция е на четвърто място с 52 милиардери, следвана от Швеция (45) и Швейцария (42).

Испания има 34 милиардери, а най-богатият сред тях е Амансио Ортега, създател на "Зара“ и "Пул енд Беър“, със състояние от 128 млрд. долара.

Турция заема осмото място с 33 милиардери.

След тях следват Норвегия (17), Гърция (16), Нидерландия (13), както и няколко страни с под 10 представители.

В дъното на класацията са Португалия, Люксембург, Хърватия, Исландия и Албания – всяка с по един милиардер.

Данните показват, че Западна и Северна Европа доминират по брой свръхбогати хора.

Само пет държави – Германия, Италия, Великобритания, Франция и Швеция – концентрират 61% от всички европейски милиардери.

Източна Европа, включително България, остава далеч назад.

Данните ясно показват, че Западна и Северна Европа доминират по брой милиардери. Само пет държави – Германия, Италия, Великобритания, Франция и Швеция – концентрират 61% от всички европейски богаташи.

Източна Европа, включително България, изостава значително, като броят на милиардерите там е минимален.

Размерът на икономиката на дадена държава остава ключов фактор, определящ броя на заможните личности в нея. Най-многобройните групи милиардери живеят именно в страните с най-силни икономики на континента.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
И Пабло Ескобар беше в тая класация, и Ел Чапо също :))) Американците като искат да сготвят някой, го изсветляват първо
-1
 
 
Наръчник как да станеш капиталист милиардер: 1. намираш си дядо активен борец против фашизЪма и капитализЪма, 2. намираш си татко министър в НРБ, 3. намираш си мама активист в БКП и директор на "Балкан" Ловеч с добри приятели от ДС. След това почваш да бориш капитализЪма и оставяш на лапнишараните да вярват, че "демокрацията им е виновна".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
БНБ с притеснителна статистика по отношение на кредитите
08:08 / 09.10.2025
Уволнен полицай заради случая "Цалапица" осъди МВР
08:09 / 09.10.2025
АПИ променя движението в два участъка на "Тракия" заради ремонт
08:03 / 09.10.2025
Край на дъждовното време
08:14 / 09.10.2025
Инжeнер: Когато къщата ти бъде отнесена, имаш право да заведеш ис...
23:08 / 08.10.2025
Обмисля се въвеждането на задължителна застраховка за домовете
21:54 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Реформи в БДЖ
Боклуците в София
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: