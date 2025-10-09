ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
Всеки от тях притежава по 2,9 млрд. долара, което ги поставя на 1347-о място в световната класация на богаташите.
Бизнес империята им, "Адванс Пропертис“, включва компании в различни сфери – ветеринарна медицина, корабоплаване и футбол. Имената им често се свързват с едни от най-значимите инвестиции у нас през последното десетилетие.
Проучване на Our World in Data показва, че Европа е дом на около една пета от всички милиардери по света. Общото богатство на тези 648 ултрабогаташи представлява между 20 и 25% от общото богатство на континента.
По данни на "Форбс“, в света има над 3 000 милиардери, чието съвкупно състояние възлиза на 16,1 трилиона долара.
Най-много милиардери живеят в САЩ (902), Китай (516) и Индия (205) – трите държави, където е концентрирана и по-голямата част от това богатство.
Най-богатият човек на планетата е Илон Мъск, роден в Южна Африка и живеещ в САЩ. През октомври 2025 г. състоянието му се изчислява на 484 млрд. долара, генерирани основно чрез компаниите "Тесла“, "СпейсЕкс“ и социалната платформа "Екс“.
На Стария континент живеят 648 милиардери и мултимилиардери. Начело е французинът Бернар Арно, собственик на модната империя LVMH, с богатство от 173 млрд. долара.
Компанията му обединява марки като "Луи Вюитон“ и "Сефора“. През 2024 г. Арно беше №1 в света, но през 2025 г. вече е на пето място.
Германия е страната с най-много милиардери в Европа – 171 души.
Най-богат сред тях е Дитер Шварц, собственикът на веригите "Лидл“ и "Кауфланд“, с лично състояние от 47 млрд. долара. Общото богатство на германските милиардери надхвърля 787 млрд. долара.
Италия е втора с 77 милиардери и общо богатство от 339 млрд. долара.
Най-богатият италианец е Джовани Фереро – човекът зад "Нутела“, "Киндер“ и "Тик-Так“, с 38,2 млрд. долара.
Великобритания заема третото място с 55 милиардери. Лидер е Майкъл Плат, шеф на хедж фонда "БлуКрест Капитъл“, който разполага с 18,8 млрд. долара.
Франция е на четвърто място с 52 милиардери, следвана от Швеция (45) и Швейцария (42).
Испания има 34 милиардери, а най-богатият сред тях е Амансио Ортега, създател на "Зара“ и "Пул енд Беър“, със състояние от 128 млрд. долара.
Турция заема осмото място с 33 милиардери.
След тях следват Норвегия (17), Гърция (16), Нидерландия (13), както и няколко страни с под 10 представители.
В дъното на класацията са Португалия, Люксембург, Хърватия, Исландия и Албания – всяка с по един милиардер.
Данните показват, че Западна и Северна Европа доминират по брой свръхбогати хора.
Само пет държави – Германия, Италия, Великобритания, Франция и Швеция – концентрират 61% от всички европейски милиардери.
Източна Европа, включително България, остава далеч назад.
Източна Европа, включително България, изостава значително, като броят на милиардерите там е минимален.
Размерът на икономиката на дадена държава остава ключов фактор, определящ броя на заможните личности в нея. Най-многобройните групи милиардери живеят именно в страните с най-силни икономики на континента.
