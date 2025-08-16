ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Два екипажа от Крумово са в готовност да се включат в гасенето на пожара в Пирин
Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в Крумово са в готовност да се включат в действията за потушаване на пожара в Пирин при искане от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече...
12:34 / 16.08.2025
Гледат мярката на пловдивчанина, подал фалшив сигнал за полет до ...
11:57 / 16.08.2025
Мъж се "разходи" по АМ "Тракия"!
11:45 / 16.08.2025
Убитият при жестоката катастрофа в София е уважаван лекар
11:19 / 16.08.2025
Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство от Пло...
11:04 / 16.08.2025
Глория за ареста на Добри: В шок съм! Връзката ни беше само лъжи,...
10:56 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS