Два абсолютни антирекорда за скорост са регистрирани до Пловдив

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост - 00:00 часа на 7 септември до днес, в МВР са постъпили 37 900 файла със заснети данни за нарушения от камерите на БГ ТОЛ в рамките на 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа. Предстои да бъдат наложени съответните санкции и глоби, съобщиха от МВР.



Над 33 000 са регистрираните от камерите на Националното тол управление превишения над допустимата средна скорост след прилагането на секционния контрол на скоростта.



Най-сериозните превишения на скоростта, установени от БГ ТОЛ за периода, са както следва: 223 км/ч - в отсечката Радиново - Цалапица, 222 км/ч - в отсечката Цалапица - Радиново, 219 км/ч - в отсечката Ихтиман - Вакарел.



В масивите на МВР за периода са документирани и над 4200 записа, свързани с неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране.



Процедурата за връчване на санкциите за средна и моментна скорост с електронен фиш е една и съща. Връчването на електронни фишове за нарушения на скоростта се извършва по електронен път или физически - при полицейски проверки, при административно обслужване на гражданите или чрез поща, като нарушителите получават фиша и информация за сроковете за обжалване и плащане.



Когато нарушението предвижда наказание лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство и собственикът или ползвателят на превозното средство се призовава в структурите на МВР.