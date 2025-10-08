ЗАРЕЖДАНЕ...
|Два абсолютни антирекорда за скорост са регистрирани до Пловдив
Над 33 000 са регистрираните от камерите на Националното тол управление превишения над допустимата средна скорост след прилагането на секционния контрол на скоростта.
Най-сериозните превишения на скоростта, установени от БГ ТОЛ за периода, са както следва: 223 км/ч - в отсечката Радиново - Цалапица, 222 км/ч - в отсечката Цалапица - Радиново, 219 км/ч - в отсечката Ихтиман - Вакарел.
В масивите на МВР за периода са документирани и над 4200 записа, свързани с неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране.
Процедурата за връчване на санкциите за средна и моментна скорост с електронен фиш е една и съща. Връчването на електронни фишове за нарушения на скоростта се извършва по електронен път или физически - при полицейски проверки, при административно обслужване на гражданите или чрез поща, като нарушителите получават фиша и информация за сроковете за обжалване и плащане.
Когато нарушението предвижда наказание лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство и собственикът или ползвателят на превозното средство се призовава в структурите на МВР.
