Дъжд и сняг в четвъртък
© ФОКУС
Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър, който през нощните часове ще отслабне. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по Черноморието до 6°-7°, а максималните – между 7° и 12°. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 7°.
В планините ще бъде предимно облачно, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно, главно по южното крайбрежие с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.