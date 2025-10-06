ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Дъщерята на полицая, загинал в потопа: Той беше моят Тати
"На 03.10.2025 г. семейството ни бе сполетяно от ужасна трагедия! По новините и в социалните мрежи се говори за загиналия граничен полицай - Героят, който без да се замисли се е втурнал да изпълнява служебния си дълг, да спасява човешки животи.
За всички той е Граничният полицай. За нас той е СИН, БРАТ, БАЩА, СЪПРУГ И ДЯДО! Той беше моят Тати. Той беше добър колега и приятел, той беше Човек! Нямам думи, с които са опиша болката, която аз и семейство ми изпитваме в този момент.
За него това не бе просто работа, а призвание, една мечта - дълги години жертвайки се, рискувайки живота си, за да помогне на хора в нужда. Той гореше в работата си! Винаги пръв да помогне!
Обичаше работата си, обичаше екипажа, кораба. Обичаше морето и точно то ни го отне.
Болката е непоносима!
Тази нелепа трагедия остави огромна дупка в сърцата ни.
Почивай в мир, Старши!
Липсваш ни!
Липсват очите, усмивката, гласа ти. Липсва ни смехът ти и прегръдките ти.
Обичам те, тати", написа във Фейсбук Габриела Иванова, дъщеря на командир Стефан Иванов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 105
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов отговори за публикация на WSJ
18:44 / 06.10.2025
Манол Пейков: Корупцията в ДАИ стига до много високи етажи на вла...
19:06 / 06.10.2025
АМ "Тракия" е блокирана
18:43 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млад...
17:04 / 06.10.2025
Общопрактикуващите лекари искат увеличение на потребителската так...
16:06 / 06.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече...
15:05 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS